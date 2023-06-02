Невесте назвали способ поставить на место завистливую лучшую подругу

Если у невесты есть завистливая подруга, стоит высказать ей накопившиеся претензии и найти замену, полагает коуч по отношениям и писательница Колин Нолан. Способ поставить свидетельницу на место она назвала в авторской колонке для Daily Mirror.

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К Нолан обратилась читательница, которая поссорились с лучшей подругой накануне свадьбы и больше не хочет, чтобы она была свидетельницей на церемонии. Однако для подготовки новой подружки к торжеству, по ее словам, нет времени.

Девушка рассказала, что ссора началась из-за привычки приятельницы критиковать и высмеивать любые ее идеи. Последней каплей стала речь, произнесенная на девичнике. Подружка немного перепила и заявила, что должна была первой выйти замуж, поскольку красивее невесты.

В ответ на письмо Нолан посоветовала читательнице высказать подруге все накопившиеся претензии и мысли о ее поведении. Возможно, услышанная правда заставит ее задуматься и изменить поведение, говорит писательница.

Если после разговора подруга по-прежнему будет злиться, Нолан посоветовала найти новую свидетельницу. По ее словам, лучше купить новое платье для подружки, чем всю жизнь вспоминать об испорченном настроении на свадьбе.