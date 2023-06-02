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Невесте назвали способ поставить на место завистливую лучшую подругу

Если у невесты есть завистливая подруга, стоит высказать ей накопившиеся претензии и найти замену, полагает коуч по отношениям и писательница Колин Нолан. Способ поставить свидетельницу на место она назвала в авторской колонке для Daily Mirror.

Невесте назвали способ поставить на место завистливую лучшую подругу
© Lenta.ru

К Нолан обратилась читательница, которая поссорились с лучшей подругой накануне свадьбы и больше не хочет, чтобы она была свидетельницей на церемонии. Однако для подготовки новой подружки к торжеству, по ее словам, нет времени.

Девушка рассказала, что ссора началась из-за привычки приятельницы критиковать и высмеивать любые ее идеи. Последней каплей стала речь, произнесенная на девичнике. Подружка немного перепила и заявила, что должна была первой выйти замуж, поскольку красивее невесты.

В ответ на письмо Нолан посоветовала читательнице высказать подруге все накопившиеся претензии и мысли о ее поведении. Возможно, услышанная правда заставит ее задуматься и изменить поведение, говорит писательница.

Если после разговора подруга по-прежнему будет злиться, Нолан посоветовала найти новую свидетельницу. По ее словам, лучше купить новое платье для подружки, чем всю жизнь вспоминать об испорченном настроении на свадьбе.

Ранее Колин Нолан дала совет женщинам, узнавшим перед свадьбой об измене жениха. Она предложила перенести торжество, чтобы обдумать, получится ли восстановить утраченное доверие.

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