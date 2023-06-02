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Психолог назвала возраст сексуального расцвета у женщин

Возраст сексуального расцвета у женщин назвала в беседе с «Мослентой» психолог, сексолог и женский коуч Татьяна Короткова. Она отметила, что раньше считалось, что пик сексуальности женщины наступает в 27-35 лет, но последние данные показывают, что это возраст 35-45 лет.

Психолог назвала возраст сексуального расцвета у женщин
© Мослента

С 35 лет наступает пик сексуальности у женщин

«Пик полового расцвета — это возрастной период, когда человек наиболее активен в сексуальном плане. В это время в организме происходят ярко выраженные психофизиологические процессы, направленные на удовлетворение полового влечения. В эти годы человек склонен к повышенному интимному желанию, частым сексуальным контактам, экспериментам и реализации фантазий в постели», — пояснила эксперт.

По ее словам, в этом возрасте женщины понимают, что приближается менопауза, поэтому хотят получить максимум наслаждения от интимной жизни. У многих появляется страх перед старением, а нерожавшие женщины боятся остаться бездетными. Все это стимулирует усиление половой активности. В этот период Короткова рекомендует женщинам отказаться от психологических зажимов и быть раскрепощенными в постели.

«Не воспринимайте это как что-то аморальное или постыдное. Если вы хотите больше секса и экспериментов — смело действуйте в нужном направлении. Дайте волю своим желаниям, используйте это время с максимальной пользой», — добавила она.

Кроме того, следует постараться на 100 процентов открыться своему партнеру и рассказать о всех своих интимных предпочтениях и потребностях, заключила сексолог.

Ранее 57-летняя российская певица Ирина Салтыкова заявила об отказе от секса из-за своей публичности.

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