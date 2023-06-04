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Певица Анна Семенович поймала букет на свадьбе Булановой и заявила, что выходит замуж

Певица Анна Семенович поймала букет невесты на свадьбе своей коллеги Татьяны Булановой и написала, что выходит замуж. Об этом она сообщила в историях на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Семенович поймала букет на свадьбе Булановой и заявила, что выходит замуж
© Газета.Ru

«Ура! Я поймала букет невесты. Я выхожу замуж», — написала Семенович на фоне селфи с букетом.

3 июня Буланова вышла замуж за теннисиста Валерия Руднева, который младше нее на 19 лет. Этот брак для исполнительницы стал третьим. Ее первым супругом был звукорежиссер Николай Тагрин, у них есть общий сын, которому 30 лет. Александр живет в Санкт-Петербурге вместе с невестой Ксенией и работает в ресторанном бизнесе. Татьяна Буланова также была замужем за футболистом Владиславом Радимовым, в 2006 году у супругов родился сын Никита, а в 2016 году пара развелась.

В мае Семенович призналась, что состоит в гостевых отношениях. Артистка объяснила, что ее возлюбленный работает между Москвой и Европой, поэтому часто уезжает в командировки. Пара не живет вместе, но это абсолютно устраивает звезду.

Ранее директор Булановой намекнул, что букет невесты на ее свадьбе поймает Семенович.

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