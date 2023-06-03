Правда ли, что секс нужно планировать

Планирование секса звучит совершенно неэротично, однако это именно то, что сексологи советуют всем парам в продолжительных отношениях. «Рамблер» расскажет об этом подробнее.

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В подкасте «Активное согласие» семейный психотерапевт, психолог, сексолог и кандидат медицинских наук Артем Крупнов объясняет, почему планировать секс необходимо и как делать это с умом.

По его словам, планировать секс нужно не в контексте установления строгих временных рамок секса. Партнерам в принципе необходимо научиться выделять время на совместное времяпрепровождения. Здесь на помощь может прийти и общий календарь, и поиск совместных хобби.

На встречах вы вольны делать все, что захотите: это может быть общение, просмотр фильма или поход куда-то. Выделенное время обязательно наполнится чем-то, что будет сближать вас и вашего партнера. Это может быть как секс, так и просто близость от обмена информацией и эмоциями.

Важно перестать воспринимать запланированную близость как нечто скучное и ждать, что сам интим обязательно произойдет именно в это время – отбросьте ожидания и постарайтесь получить максимум удовольствия от взаимодействия со своим партнером.

Вы также можете договориться, что на свиданиях вы обязательно обнимаетесь и целуетесь, обсуждаете все, кроме работы или что-то еще. Каждая пара устанавливает правила, в зависимости от запроса партнера.

По словам эксперта, практика планирования секса зачастую действительно спасает отношения и сексуальную жизнь, и не только заставляет желание проснуться, но и делает секс гораздо лучше, чем он был на начальных этапах отношений.