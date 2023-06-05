Почему молодежь предпочитает отмечать свадьбу скромно

Браки, говорят, двух сердец совершаются на небесах. А вот играть свадьбу принято с размахом и большим количеством гостей. Нынешнее молодое поколение пытается изменить эту давнюю традицию.

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Рестораторы и организаторы пышных торжеств бьют тревогу: свадебный бизнес рискует скоро отправиться под откос. По данным популярного сервиса предоставления услуг, сегодня каждая четвертая пара молодоженов предпочитает отмечать день бракосочетания в скромном формате, игнорируя традиционное проведение пира на весь мир.

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В столице эта тенденция в последнее время особенно заметна. По данным Управления ЗАГС Москвы, москвичи стали чаще регистрировать брак без гостей или звать на торжество не больше 10–15 человек. Кто-то решает пригласить на церемонию только фотографа, иные и вовсе не заморачиваются и расписываются вдвоем в повседневной одежде, джинсах и кедах.

Чтобы было как у всех

Казалось, образ невесты в нежном белом платье и фате с флердоранжем устоялся в обществе навсегда. Как и строгий костюм жениха, подчеркивающий значимость бракосочетания. Свидетели, еле сдерживающие слезы родители, поздравления родных и близких, веселые подружки и разудалые дружки молодоженов, несмолкаемое «Горько!». Прервать каскад тостов может лишь трогательный танец новобрачной с отцом. Это же так романтично! А букет невесты и прочие молодежные забавы?! Старшее поколение, ратующее за соблюдение давних традиций, с умилением перечислять свадебные ритуалы может бесконечно.

— Очень часто на пышной церемонии настаивают родители, — комментирует социальный психолог Илья Суровцев. — И многое здесь зависит от того, «за чей счет банкет». Если свадьбу оплачивают папы и мамы, то им, естественно, хочется, чтобы у дочки или сыночка все было «как у всех», чин чином, «правильно». Молодым, решившим пожениться, не достигнув материальной самостоятельности, конечно, приходится с этим считаться.

«Я мечтала о скромной свадьбе человек на шесть-восемь: жених, невеста, свидетели и родители, — пишет на одном из форумов Татьяна Рогова. — Но у мамы две родные сестры, у папы два родных брата, со стороны мужа примерно так же плюс бабушки… и пошло-поехало! «Родня не поймет!» — заявил мой отец и продал машину. «Мы не хуже!» — откликнулась будущая свекровь и влезла в кредит. Свадьбу гуляли три дня, в итоге бездарно пропили деньги, которых, по моим скромным подсчетам, вполне хватило бы на свадебное путешествие».

«Ой, и не говори, — вторит ей еще одна участница обсуждения Алена. — Знаю несколько случаев, когда молодые уже развелись, а их родители все еще выплачивают долги за свадьбу. Мои нам тоже банкет на сто человек отгрохали. А мы с женихом никакого удовольствия не получили: как клоуны, только и делали, что целовались и развлекали тетей и дядей, хотя некоторых впервые на свадьбе увидели. Дурацкие конкурсы, назойливое пьяное «Горько!». Витьку из моих туфель водку пить заставили. Ну фу! Между прочим, они 20 тысяч стоили! А могли бы на впустую потраченные деньги купить машину, вложиться в жилье, например».

В практицизме нынешнему молодому поколению не откажешь. Да и к штампу в паспорте оно относится проще. Так, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 84 процента родителей нынешних молодоженов вместе с их бабушками и дедушками называют официальное оформление отношений необходимым. А вот почти половина молодых мужчин и женщин считают регистрацию брака необязательной. Оттого и не спешат в загс: за 20 лет число ранних браков снизилось в 15 раз, утверждает Росстат. А значит, сократилось и число тех, кому свадьбу финансирует родня. И если еще 10 лет назад раскошелиться на нее по полной программе был готов каждый второй среднестатистический житель страны, то сейчас, утверждают эксперты, выложить более полумиллиона рублей на церемонию бракосочетания согласен только каждый десятый.

— Можно было бы предположить, что в этом финансовый кризис виноват, — говорит экономист Андрей Демин. — Однако в те же девяностые, когда свадьбу играли папы и мамы нынешних молодоженов, материальных проблем было куда больше, а гуляли на всю катушку. Но тогда женились рано, а в наши дни молодые пары час то по несколько лет живут в гостевом, пробном или гражданском браке. Люди взрослеют, строят карьеру, приобретают материальную самостоятельность. И свои, а не родительские деньги, на ветер пускать не хочется. На самом деле у современной молодежи много причин для бойкота пышных свадеб. Семью же не только создать, но и построить нужно. А здесь каждая копейка на счету.

Шалаш нужнее лимузина

Многие школьные друзья моего сына давно нашли свои вторые половинки. А вот свадьбу пока не сыграл никто, хотя ребятам уже по 25 лет.

— Когда негде жить, не очень хочется белого платья, свадебного торта и даже медового месяца, — пожимает плечами Татьяна Перова. — Где нам, как вы говорите, семью строить: в «двушке» матери моего парня, или мне его привести в нашу малогабаритную «трешку» к двум братьям, отцу, матери и бабушке? Снимать жилье экономически не выгодно, это как с лимузином на свадьбу — деньги на ветер. Наш вариант — ипотека, но пока мы учимся и только подрабатываем, она нереальна. Так что придется ждать, пока на ноги встанем.

Ждать, судя по всему, придется долго. Это в те же девяностые средний возраст при вступлении в первый брак составлял около 23 лет, а сейчас большинство пар доходят до загса ближе к 30 годам, и в стране, утверждает Росстат, растет число тех, кто создает семью после 35 лет. А аналитики Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, проведя исследование, пришли к выводу: молодые люди не торопятся оформлять отношения потому, что ставят на первое место карьеру и учебу, а рождение детей откладывают из-за проблем с жильем. При этом большинство современных молодых людей предпочитают жить отдельно от родителей. Однако лишь 13–14 процентам из них удается обзавестись собственной «хатой» до свадьбы.

— Это раньше жить под одной крышей большой семьей считалось нормой, — говорит психолог Илья Суровцев. — А в наши дни в обществе закрепилась тенденция разобщенности поколений. И не только потому, что молодые не могут найти общий язык с родителями, бабушками и дедушками. Просто физически поместиться всем на одной жилплощади нереально. В советские годы государство предоставляло гражданам жилье, которое потом, по сути, приватизировали, объединяли с уже имеющимися в семьях квартирными метрами. Была возможность выделить какую-то площадь молодой паре. Родители нынешних молодоженов — последнее поколение, которое таким образом получило жилье. А им уже делить нечего.

Между тем порядка 86 процентов россиян, говорится в результатах опроса ВЦИОМа, называют собственное жилье необходимым условием семейного счастья. И тут снова без родителей не обойтись. Среди молодежи, планирующей приобрести дом или квартиру, вся сумма на покупку есть только у 2 процентов.

«Родители должны оплатить как минимум половину стоимости первого жилья детям: так считают 51 процент родителей и 56 процентов представителей молодого поколения», — говорится в исследовании.

Средний размер финансовой помощи, которая смогла бы решить жилищный вопрос, стартует от 1,8 миллиона рублей. Арифметика простая: хоть маленький, но свой «шалаш», в котором можно было бы начать вить семейное гнездо, куда привлекательнее, нежели свадьба стоимостью 500– 700 тысяч, то есть по цене, эквивалентной первому ипотечному взносу.

Время приоритетов

Как ни парадоксально, при известной дороговизне жилья в столице москвичи вступают в брак раньше своих сверстников из других регионов: в 25–27 лет. И в прошлом году органы ЗАГС Москвы зарегистрировали более 110 тысяч браков, это стало столетним рекордом. Хотя и здесь 66 процентов молодежи не готовы регистрировать брак до окончания учебы, сразу после получения диплома готовы создать семью только 10 процентов. И с рождением первенца жители мегаполиса предпочитают не спешить.

— На свадьбу мы с моим женихом Максимом долго копили, — рассказывает москвичка Александра Юшина. — Я — учительница, он — инженер, о грандиозном торжестве даже не помышляли. Во-первых, хотим, чтобы свадьба была для нас, а не для гостей. Поэтому на регистрацию и в ресторан пригласили только тех, кого нельзя не позвать: родителей и бабушек с дедушками. А с друзьями потом отметим событие в складчину на даче — это и будет их подарок на нашу свадьбу. Нам излишества не по карману. Да и не в них счастье! Мы пять лет уже вместе. Своего жилья нет, нас приютила моя бабушка. Но это не лучший вариант. Бабуля причитает: мол, вот помру, заживете. Согласитесь, звучит не очень. Мы с ней ладим, а она будто чувствует себя перед нами виноватой. О детях пока даже не задумываемся — рано. Если я уйду в декрет, на одну зарплату Макса не протянем.

Современную тенденцию к откладыванию рождения первенца отмечают многие аналитики. Беспокоит эта проблема и заместителя председателя Госдумы Анну Кузнецову: по ее прогнозам, средний возраст рождения первого ребенка из-за отсутствия условий для создания семьи скоро может приблизиться к 30 годам.

Подтверждает это и опрос, проведенный порталом продажи недвижимости: более половины респондентов в возрасте до 25 лет заявили, что хотят повременить со свадьбой и рождением ребенка ради покупки квартиры. Впрочем, народные избранники пытаются найти выход. Так, первый заместитель председателя Комитета по вопросам семьи, женщин и детей ГД Татьяна Буцкая недавно предложила предоставлять студенческим семьям отдельные комнаты в общежитиях при вузах, в которых они учатся.

«Чтобы там можно было жить с ребенком», — пояснила она, добавив, что «прежде всего стоит помогать молодым парам до 25 лет, поскольку такой возраст является лучшим для рождения детей».

Кто бы спорил. Но куда пойдут с малышами на руках молодые родители, окончив учебу, депутат, к сожалению, не уточнила. Интернет тем временем, быстро поймав тенденцию к бойкоту разорительных празднеств, на многочисленных сайтах угодливо подбрасывает версии, почему свадебные ритуалы вредны и архаичны. Голубей, например, выпускать в небо нынче не рекомендуется, поскольку птицы, оказывается, царапаются, к тому же могут «задеть чувства защитников природы». Рис или монетки разбрасывать над головой новобрачных непрактично:

«Сомнительное удовольствие — весь день выбирать рис из прически, да и получить увесистой пятирублевой монеткой в лоб — так себе перспектива», — сообщает портал организации торжеств.

Традиция выкупа невесты тоже подвергается критике: мол, вымогать деньги у друзей жениха в подъезде — моветон.

— Да ерунда все это! — отмахивается будущая невеста Александра. — Как гостей развлекать, сами уж как-нибудь сообразим. А вот топать в загс в джинсах — это уж слишком. Нарядное белое платье я все-таки купила! Этот день для нас с Максом важен, хочу быть красивой!

Потом ребята отправятся в свадебное путешествие. Такое решение, вместо трат на застолье, сегодня принимают многие молодые. Пусть так. Это их время, их выбор. Главное, что подавляющее большинство россиян, как и в былые времена уверены: браки заключаются на небесах и непременно по любви.

КСТАТИ

Московские власти, учитывая, что более половины москвичей хотели бы устроить неторжественную регистрацию, пытаются помочь ребятам сделать этот день запоминающимся. Расписаться в рамках городского проекта «Новые адреса счастья» сегодня можно на красивых выездных площадках: в старинных усадьбах, на небоскребах «Москвы-Сити», Московской канатной дороге и даже станциях столичного метро. Разные локации предоставляются молодоженам бесплатно, им придется заплатить только госпошлину за процедуру регистрации брака.

ЗА

— Обряды, сопровождающие заключение брака, — это важнейший элемент нашей культуры, многовековая традиция, которая передается из поколения в поколение. Свадьба на Руси считалась одним из главнейших праздников в народе. Его проведение не имеет ничего общего с современными бракосочетаниями, потому что носило сакральный характер: соединялись не только молодые, а два уклада семей, два мира. И некоторыми традициями в наши дни пренебрегать все-таки не стоит. Испокон веков почетным гостем на свадьбе был старейший представитель рода. Собирая родню со стороны жениха и невесты за одним столом, молодые отдают дань уважения тем, кто их растил, воспитывал, «вывел в люди», а также продолжают семейную преемственность, помнят о своих корнях.

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