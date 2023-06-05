Спонтанный секс не приносит больше удовольствия, чем запланированный

"Когда мы отслеживали сексуальный опыт пар в течение 21 дня, мы установили, что сексуальное удовлетворение не различалось в зависимости от того, воспринимался ли секс как спонтанный или запланированный, даже у тех, кто верил в идеал спонтанного секса", - отметили авторы.