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Спонтанный секс не приносит больше удовольствия, чем запланированный

Сексологи из Йоркского университета (Канада) установили, что спонтанный секс не приносит большее удовольствие, чем запланированный.

Спонтанный секс не приносит больше удовольствия, чем запланированный
© Газета.Ru

Исследование было опубликовано в журнале The Journal of Sex Research.

В исследование приняли участие 303 одиноких человека и 102 пары. Все они прошли опрос касательно секса и их предпочтений, а пары дополнительно в течение 21 дня вели дневник секса.

Согласно результатам, большая часть участников придерживалась веры в том, что спонтанный секс более приятный, однако на деле это оказалось не так.

"Когда мы отслеживали сексуальный опыт пар в течение 21 дня, мы установили, что сексуальное удовлетворение не различалось в зависимости от того, воспринимался ли секс как спонтанный или запланированный, даже у тех, кто верил в идеал спонтанного секса", - отметили авторы.

Интересно, что люди действительно говорили, что спонтанность добавляет им сексуального возбуждения, страсти, смысла и желания. Но многие также упоминали, что планирование может вызвать чувство предвкушения и усилить желание.

"Для пар, которые давно в отношениях, мы бы посоветовали планировать секс. Тут можно провести аналогию с путешествием – хорошо спланированный отпуск может принести больше удовольствия, чем спонтанные поездки. Такой секс может разнообразить вашу сексуальную жизнь", – посоветовали сексологи.

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