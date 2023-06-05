Спонтанный секс не приносит больше удовольствия, чем запланированный

Сексологи из Йоркского университета (Канада) установили, что спонтанный секс не приносит большее удовольствие, чем запланированный.
Исследование было опубликовано в журнале The Journal of Sex Research.
В исследование приняли участие 303 одиноких человека и 102 пары. Все они прошли опрос касательно секса и их предпочтений, а пары дополнительно в течение 21 дня вели дневник секса.
Согласно результатам, большая часть участников придерживалась веры в том, что спонтанный секс более приятный, однако на деле это оказалось не так.
"Когда мы отслеживали сексуальный опыт пар в течение 21 дня, мы установили, что сексуальное удовлетворение не различалось в зависимости от того, воспринимался ли секс как спонтанный или запланированный, даже у тех, кто верил в идеал спонтанного секса", - отметили авторы.
Интересно, что люди действительно говорили, что спонтанность добавляет им сексуального возбуждения, страсти, смысла и желания. Но многие также упоминали, что планирование может вызвать чувство предвкушения и усилить желание.
"Для пар, которые давно в отношениях, мы бы посоветовали планировать секс. Тут можно провести аналогию с путешествием – хорошо спланированный отпуск может принести больше удовольствия, чем спонтанные поездки. Такой секс может разнообразить вашу сексуальную жизнь", – посоветовали сексологи.