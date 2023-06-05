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Романтика на природе: чем заняться на даче вдвоем

Отдых на природе зарядит новыми впечатлениями и укрепит отношения.

Романтика на природе: чем заняться на даче вдвоем
© WomanHit.ru

Лето — идеальное время, чтобы вырваться из города и с любимым мужчиной отправиться за город.

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Выходные на даче могут быть романтичными, увлекательными и запоминающимися, если найти занятия, которые понравятся обоим.

Отправляйтесь на прогулку

Если садовый участок расположен в живописном месте, сложите в рюкзак пледы, напитки, сэндвичи и отправляйтесь на прогулку. Фотографируйте травы и цветы, наслаждайтесь пением птиц, изучайте природу и дышите свежим воздухом. Когда найдете особенно понравившуюся локацию, остановитесь для перекуса. Обычно во время такой прогулки ведутся задушевные разговоры, можно поделиться эмоциями, вспомнить самые радостные моменты детства.

Притворитесь шеф-поваром

На даче можно приготовить не только шашлыки. Найдите несколько рецептов для гриля или костра и готовьте вдвоем. Включите музыку, помогайте избраннику нарезать овощи, вместе давите сок из фруктов, давайте друг другу попробовать кусочки овощей и мяса пальцами. Готовка по-настоящему сближает, а вкусный обед или ужин станут вашей наградой за потраченное с радостью время.

Подвижные игры

Это кажется банальным, но в современным ритме жизни у нас совсем не много возможностей посоревноваться и подурачиться. Бадминтон, волейбол, сокс — веселая и совершенно бесплатная тренировка. Кидаете ли вы фрисби или устроили импровизированный футбольный матч, подвижные игры позволят расслабиться и зарядиться энергией. Захватите на природу ракетки, мяч, воздушного змея — совместный спорт подарит вам новые, объединяющие впечатления.

Устроить киносеанс

Свежий воздух, звездное небо, глинтвейн или чай с мятой, разогретый на костре и любимый фильм — сложно представить более атмосферное времяпровождение. Кинотеатры под открытым воздухом пользуются все большей популярностью, а вы можете устроить самый романтичный сеанс. Расстелите пледы, включите проектор и наслаждайтесь легким фильмом. А если на улице дождь, переместитесь на веранду или в дачный домик, слушайте, как капли бьют по крыше и целуйтесь. Досматривать фильм до конца совсем необязательно.

Посадите дерево

Найдите саженцы деревьев, которые считаются мужскими и женскими: например, клен, орешник, липу, можжевельник — для него, рябину, грушу, яблоню, розу — для нее. Переплетите саженцы лентами и высадите на даче. Со временем стволы будут переплетаться все сильнее, символизируя ваши отношения. Каждый приезд на дачу вы будете ухаживать за деревом, а через несколько лет сможете устроить пикник в его тени.

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