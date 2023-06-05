Почему в семьях возникают скрытые конфликты: 6 причин

Конфликты в семьях неизбежны. Но часто случается, что пары не решают возникшие размолвки, а избегают разбора ситуации. Такой подход, к сожалению, никак не отменяет проблем, и они перерастают в латентные конфликты.

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Подробнее об этом «ФедералПресс» рассказала семейный психолог, сексолог Екатерина Иванова.

«Первое, что может стать причиной скрытого конфликта в семье, – пропажа сексуального влечения. Это отношения по типу «мы вместе, но не проникаем друг в друга», – сказала эксперт.

Вторая причина скрытых конфликтов – частые размолвки по поводу стиля воспитания детей. В таких случаях ребенок участвует в постоянном «перетягивании каната»: «Давай мы это сделаем, а папе не скажем».

Третья – уход в личное времяпровождение, то есть сокращение совместной деятельности. Скрытые проблемы появляются, когда хотя бы у одного появляется чрезмерно много работы или учебы, спорта, рыбалки и так далее.

«Алкоголизм – пьют либо вдвоем, либо кто-то один. С одной стороны, это помогает паре общаться – в опьянении происходит коммуникация, с другой – ситуация усугубляется», – добавила Иванова.

Пятая причина – сокрытие доходов или раздельный бюджет.

Шестая, по словам Екатерины Ивановой, кроется в здоровье. Один из партнеров, чтобы избежать разговоров, притворяется заболевшим. Человек считает, что так проще решить любой вопрос.