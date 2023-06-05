$81.33+0.4587.03-0.07

Почему в семьях возникают скрытые конфликты: 6 причин

Конфликты в семьях неизбежны. Но часто случается, что пары не решают возникшие размолвки, а избегают разбора ситуации. Такой подход, к сожалению, никак не отменяет проблем, и они перерастают в латентные конфликты.

Почему в семьях возникают скрытые конфликты: 6 причин
© РИА "ФедералПресс"

Подробнее об этом «ФедералПресс» рассказала семейный психолог, сексолог Екатерина Иванова.

«Первое, что может стать причиной скрытого конфликта в семье, – пропажа сексуального влечения. Это отношения по типу «мы вместе, но не проникаем друг в друга», – сказала эксперт.

Вторая причина скрытых конфликтов – частые размолвки по поводу стиля воспитания детей. В таких случаях ребенок участвует в постоянном «перетягивании каната»: «Давай мы это сделаем, а папе не скажем».

Третья – уход в личное времяпровождение, то есть сокращение совместной деятельности. Скрытые проблемы появляются, когда хотя бы у одного появляется чрезмерно много работы или учебы, спорта, рыбалки и так далее.

«Алкоголизм – пьют либо вдвоем, либо кто-то один. С одной стороны, это помогает паре общаться – в опьянении происходит коммуникация, с другой – ситуация усугубляется», – добавила Иванова.

Пятая причина – сокрытие доходов или раздельный бюджет.

Шестая, по словам Екатерины Ивановой, кроется в здоровье. Один из партнеров, чтобы избежать разговоров, притворяется заболевшим. Человек считает, что так проще решить любой вопрос.

«Важно помнить, что латентный конфликт, когда партнеры изображают, что у них все хорошо, – это уход от развода. Но в любой момент может упасть последняя капля, и тогда расставание неизбежно», – заключила собеседница.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий