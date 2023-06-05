Психолог назвал способы начать жизнь с чистого листа после развода

После развода стоит забыть прошлое и жить ради себя, призывает психолог, разработчик концепции адаптивного интеллекта Валерий Гут. В беседе с «Лентой.ру» он назвал способы начать жизнь с чистого листа после расторжения брака.

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Психолог отметил, что браки нередко распадаются, потому что одной любви недостаточно, важна психологическая зрелость обоих партнеров. По его мнению, если женитьба состоялась из-за желания переложить на партнера свои бытовые проблемы, сменить социальный статус и получить финансовую поддержку, такой брак неизбежно развалится, так как муж и жена не будут готовы к обязательствам.

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Гут добавил, что в отношениях человек нередко обретает зависимость от партнера, которую можно сравнить с наркотической или никотиновой, отметил психолог. Именно поэтому пережить расставание бывает непросто.

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Гут подчеркнул, что при проживании расставания выделяются те же психологические этапы, что и при любой тяжелой утрате: шок, гнев, отрицание, выплеск эмоции, торг, депрессия и принятие. При этом важно не зацикливаться на определенном этапе, а последовательно пройти каждый. В среднем это может занять от года до трех лет, предупредил он.

«Нужно дать себе время, чтобы принять факт расставания. Потребуются месяцы, чтобы привыкнуть к новым обстоятельствам. В это время важно не блокировать возникающие эмоции, разрешить себе выплакать горе, выплеснуть негативную энергию не на объект своих страданий, а, например, с помощью спорта», — рассказал Гут.

По его словам, частые встречи с друзьями и близкими помогут справиться с негативными эмоциями. Он призвал не бояться делиться чувствами и переживаниями с людьми, которые могут выслушать и поддержать, так как социальное взаимодействие — эффективный способ не впасть в уныние после развода. Однако при этом психолог посоветовал избегать общения с теми, кто может нервировать фразами: «А я тебе говорила», «Куда ты смотрел, когда женился?»

Если помощи друзей недостаточно и выбраться из тяжелых переживаний не получается, стоит обратиться к психологу, добавил Гут.

Психолог призвал не забывать, что на расставании жизнь не заканчивается, рано или поздно придет время планировать собственное будущее. При этом можно воспользоваться техникой позитивной визуализации: сосредоточить внимание на желаниях, целях и планах, игнорируя негативные мысли. Гут обнадежил, что, если все сделать правильно, положительные изменения в жизни не заставят себя ждать.