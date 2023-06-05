5 вещей, которые помогут улучшить качество секса.
Специалист Вестминстерского университета (Великобритания) во время беседы с порталом The Conversation перечислил пять вещей, которые помогут улучшить качество секса.
Среди них: понимание уровня своего возбуждения и желания, общение, эксперименты, сосредоточенность на дыхании и отсутствие завышенных ожиданий.
Мужчины и женщины переживают фазы возбуждения по-разному. Одна из причин этого заключается в том, что женщины, как правило, более сложно реагируют на сексуальные стимулы, поскольку на них с большей вероятностью влияют психологические и эмоциональные сигналы, такие как динамика общения и отношений. Поэтому желание заняться сексом может не совпадать с возбуждением – чтобы секс был удачным, важно отслеживать эти состояния.
"Еще одним аспектом улучшения сексуального опыта является общение. Исследования показали, что пары, которые открыто и регулярно рассказывают о своих сексуальных предпочтениях, с большей вероятностью испытывают сексуальное удовлетворение", – объяснил сексолог.
Кроме того, важно добавлять новые ощущения и разнообразные техники в сексуальную жизнь, снизить ожидания от секса и партнера, а также проявлять внимательность в сексе.
"Медленные, глубокие вдохи и сосредоточение внимания на дыхании могут помочь успокоить разум и усилить сексуальное желание", – отметил специалист.