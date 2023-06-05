5 вещей, которые помогут улучшить качество секса.

Мужчины и женщины переживают фазы возбуждения по-разному. Одна из причин этого заключается в том, что женщины, как правило, более сложно реагируют на сексуальные стимулы, поскольку на них с большей вероятностью влияют психологические и эмоциональные сигналы, такие как динамика общения и отношений. Поэтому желание заняться сексом может не совпадать с возбуждением – чтобы секс был удачным, важно отслеживать эти состояния.