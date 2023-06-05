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Британский ученый назвал улучшающие качество секса факторы

Специалист Вестминстерского университета назвал пять вещей, которые сделают секс лучше.

Британский ученый назвал улучшающие качество секса факторы
© Vse42.ru

Специалист из Великобритании рассказал о пяти вещах, которые помогут улучшить качество секса.

Фазы возбуждения у мужчин и женщин происходят по-разному. Желание заняться сексом может не совпасть с возбуждением, а чтобы секс был качественным, следует отслеживать эти состояния.

Также среди важных факторов ученый выделил общение.Партнерам следует регулярно говорить о своих сексуальных предпочтениях.

Важны в половой жизни разнообразие и эксперименты. К партнеру стоит быть внимательным.

– Медленные, глубокие вдохи и сосредоточение внимания на дыхании могут помочь успокоить разум и усилить сексуальное желание, – сообщил специалист.

Ученый отметил, что завышенные ожидания тоже пагубно сказываются на сексе.

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