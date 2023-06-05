Сексолог назвала причины внезапного интереса людей к бывшим возлюбленным

Бывший партнер может дать знать о себе даже после болезненного расставания из-за скуки, предупредила психолог, сексолог Анна Тур. В беседе с «Лентой.ру» она назвала причины интереса людей к тем, с кем они давно расстались.

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Сексолог рассказала, что некоторые люди, не наладившие жизнь после расставания, могут обрадоваться внезапному появлению партнера.

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«Может показаться, мужчина понял, что с вами ему лучше, чем без вас, — говорит Тур. — Однако со временем вас начнет одолевать вопрос: что же на само деле нужно от меня бывшему?»

Одна из причин, по которой бывший или бывшая может появиться в жизни, — ему или ей отказал другой человек, пояснила сексолог.

Может случиться, что своим звонком или сообщением человек попытается прощупать почву для возвращения к прежним отношениям, продолжила Тур. Он может напомнить о себе бывшей партнерше или партнеру от скуки и одиночества, предупредила собеседница «Ленты.ру». Это случается, когда он вспоминает, как ему было интересно в прошлых отношениях.

Сексолог обнадежила, что нельзя исключать и такой вариант, что человек осознал, что любовь не прошла: бывает, что мужчина и женщина, расставшись, через какое-то время понимают, что созданы друг для друга. И тогда они вновь воссоединяются, чтобы больше никогда не расставаться.

Отличный секс — также весомый повод напомнить о себе после расставания, считает Тур. По ее словам, в таком случае речь о любви не идет, в центре внимания человека — удовлетворение потребностей.

«Бывает, что загруженность на работе не оставляет времени знакомиться с другими. Тогда человек пытается вернуть секс на временной или постоянной основе с бывшими», — разъяснила психолог.

Сексолог предупредила, что возобновлять любое общение с бывшими партнерами после болезненного расставания, — плохая идея. Она дала совет не отвечать на сообщения и звонки, чтобы не тешить себя надеждами, а после — не разочаровываться.

«Если вы решитесь ответить на послание бывшего, корректная беседа поможет обоим прийти в себя или дать отношениям новую попытку, — отметила сексолог. — Если он или она беспокоится о вас и искренне хочет выразить поддержку и любовь, это подарит приятные эмоции».