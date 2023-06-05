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Женщины раскрыли настоящее отношение к называющим себя альфа-самцами мужчинам

Женщины — пользовательницы форума Reddit — рассказали о настоящем отношении к мужчинам, называющим себя альфа-самцами. Оценки самопровозглашенных «альфа» они обсудили в разделе AskReddit.

Женщины раскрыли настоящее отношение к альфа-самцам
© Lenta.ru

Большинство женщин упрекнули таких мужчин в неуверенности в себе и нездоровом видении мира.

Многие также заявили, что подобные высказывания могут обозначать агрессию, которую этот потенциальный партнер проявит позже.

Ранее сексолог перечислил признаки женщины-абьюзера. По словам специалиста, такая женщина будет демонстрировать склонность к физическому насилию, например, стремиться ударить или шлепнуть своего партнера.

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