Женщины раскрыли настоящее отношение к альфа-самцам

Женщины раскрыли настоящее отношение к называющим себя альфа-самцами мужчинам
Женщины — пользовательницы форума Reddit — рассказали о настоящем отношении к мужчинам, называющим себя альфа-самцами. Оценки самопровозглашенных «альфа» они обсудили в разделе AskReddit.
Большинство женщин упрекнули таких мужчин в неуверенности в себе и нездоровом видении мира.
Многие также заявили, что подобные высказывания могут обозначать агрессию, которую этот потенциальный партнер проявит позже.
Ранее сексолог перечислил признаки женщины-абьюзера. По словам специалиста, такая женщина будет демонстрировать склонность к физическому насилию, например, стремиться ударить или шлепнуть своего партнера.