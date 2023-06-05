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Психолог рассказала о пользе ссор в отношениях

Во время ссоры партнеры могут лучше узнать друг друга, уверяет психолог, член НАБС Вероника Симонова. О пользе ссор в отношениях в некоторых случаях она рассказала «Ленте.ру».

Психолог рассказала о пользе ссор в отношениях
© Lenta.ru

Симонова пояснила, что ссоры помогают выплеснуть накопившиеся эмоции и озвучить свои желания партнеру.

«Во время ссоры можно услышать потребности партнера и понять его истинные чувства, которые он недостаточно выражал ранее. Например: "Я тебя пилю за то, что ты сидишь в телефоне, и мне страшно потерять тебя"», — привела пример психолог.

Во время выяснения отношений партнеры могут четче обозначить личные границы, продолжает Симонова.

«Например, партнер подшучивает над вашим якобы лишним весом, и это воспринимается как обида. Если предупреждения не срабатывают, пора немного поссориться», — говорит психолог.

Собеседница «Ленты.ру» отметила, что эмоциональные встряски полезны для отношений, так как после ссоры партнеры становятся более чуткими и внимательными друг к другу, и у них формируется новый опыт общения по различным вопросам.

«Конечно, всегда есть оборотная сторона ссор, поэтому стоит обращать внимание, как они заканчиваются. Если они учащаются, а после сложно вернуться к продуктивным отношениям, пора бить тревогу», — отметила напоследок Симонова.

Ранее психотерапевт Джон Готтман перечислил неочевидные и разрушающие отношения проблемы в парах. Он считает, что чаще всего партнеры ссорятся из-за разного отношения к тратам или проблем с доверием.

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