Пользователи Reddit вспомнили свои мысли после первого секса

Мужчины и женщины с форума Reddit вспомнили, какие мысли посетили их после первого в жизни секса. Своим опытом пользователи популярного форума поделились в разделе AskReddit.

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Женщины часто писали, что после потери девственности думали прежде всего об испытанной ими из-за дефлорации боли.

Мужчины, в свою очередь, признавались, что переживали о том, не порвался ли презерватив.

Некоторые признали, что их посещало желание провести с этим партнером вечность.