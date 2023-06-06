Пользователи Reddit вспомнили свои мысли после первого секса
Мужчины и женщины с форума Reddit вспомнили, какие мысли посетили их после первого в жизни секса. Своим опытом пользователи популярного форума поделились в разделе AskReddit.
Женщины часто писали, что после потери девственности думали прежде всего об испытанной ими из-за дефлорации боли.
Мужчины, в свою очередь, признавались, что переживали о том, не порвался ли презерватив.
Некоторые признали, что их посещало желание провести с этим партнером вечность.
Ранее пользователи Reddit перечислили неочевидные лайфхаки, которые помогают им в сексуальной жизни. Среди них, в частности, мужчины назвали достаточное употребление воды, благотворно влияющее на эрекцию.