8 привычек, которые выдают ваш романтический интерес

Не важно, какова конечная цель: послать ему сигнал на сближение или не торопить события, — эти восемь привычек покажут мужчине, что он вам интересен.

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Расспрашивать про свидания

Не спешите расспрашивать мужчину о его прошлых отношениях, если хотите скрыть свой интерес: пускай это и не всегда может быть признаком флирта, ваш друг, вероятно, поймет вопросы как намек на полноценные отношения. У мужчин все просто: за интересом должны быть причина и намерение, поэтому они едва ли поверят, что вы лишь хотели утолить любопытство. Впрочем, если парень вам однозначно интересен, уточнить его статус — логичный первый шаг, который позволит не тратить время впустую.

Внимательно слушать

В современном мире слишком много отвлекающих факторов, и даже подробности жизни близких мы можем нечаянно упустить из виду. При этом влюбленность прекрасно улучшает память: симпатия занимает все ваши мысли, и общение с объектом романтического интереса становится важным. Вероятно, вы без труда вспомните подробности даже рядовых историй, которые он вам рассказывал. Если хотите сближения, пускайте знания в дело. А если пока не уверены, демонстрировать энциклопедические знания биографии приятеля не стоит.

Мгновенно отвечать на сообщения

Привычка моментально отвечать на сообщения намекнет потенциальному партнеру, что он для вас в приоритете — важнее каких бы то ни было дел. Главное, чтобы подобная онлайн-отзывчивость не выглядела зависимостью. Если речь не идет об активной переписке, когда вы оба свободны, в течение рабочего дня, например, можно спокойно отложить ответ на четверть часа. К слову, если мужчина игнорирует вас по несколько дней, все однозначно: вы ему не нужны — не питайте иллюзий.

Интересоваться тем, что ему нравится

Попытка сделать его интересы общими мгновенно выдает ваше стремление к сближению. Если вам действительно было скучно без футбола, рыбалки и курсов игры на гитаре, наслаждайтесь новыми хобби, но убедитесь, что вам действительно это нужно. А может быть, это отчаянная попытка форсировать развитие отношений? В любом случае партнер оценит ваши старания, только не перегибайте палку, для некоторых увлечения могут быть чем-то вроде медитации, тогда ваша компания едва ли порадует.

Шутить про отношения

Юмор — отличный способ завязать романтические отношения без риска быть отвергнутой. В конце концов, всегда можно сказать, что это была всего лишь шутка. Рисков действительно минимум, однако не стоит считать, что смешливое обыгрывание идеи быть парой останется незамеченным. Все же просто так об этом не шутят.

Прикасаться

Хочется касаться парня без видимых на то причин? На языке тела вы транслируете романтическое влечение. Так что, если с отношениями нужно притормозить, постарайтесь не распускать руки. Иначе мужчина воспримет такое поведение как разрешение касаться вас в ответ, и не факт, что он ограничится локтем. С другой стороны, само желание быть рядом может сказать о многом вам самой — вы же не станете трогать неприятного и опасного человека?

Находить время

Если способность сутками общаться в чате оценит не каждый, то готовность всегда найти время на встречу — явный знак, что вы готовы на большее и ставите возможность пообщаться выше других планов. Здесь все однозначно: хотите дать себе время, не стесняйтесь назначать встречу, когда вам действительно удобно. Заодно убедитесь, что парень тоже способен подстроиться в случае чего.

Смеяться над глупыми шутками