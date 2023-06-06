5 секретов, как сделать своего мужчину счастливым

Женщина-праздник — та, которая своей ресурсностью может сделать близких счастливыми. Однако в 2023 году жертвовать собой во имя любви не актуально.

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Тренд на здоровые гармоничные отношения в паре позволяет взглянуть на любовь с точки зрения взаимной эмоциональной выгоды, когда партнеры счастливы и знают, как укреплять любовную связь без перекоса в чью-либо сторону.

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Блогер Яна Фонтанская рассказывает о женских секретах, которые помогут сделать мужчину счастливым в отношениях.

Начни с себя

Всем известная поговорка «happy wife happy life» или на русский манер: «счастливая жена — счастливая жизнь» недаром так популярна.

Прежде чем заниматься партнером, задай и честно ответь себе на вопросы: «а что делает счастливой меня?», «как я могу повлиять на свою наполненность?». Напряженная, уставшая, тревожная женщина получит такого же мужчину. Чтобы войти в ресурс, иногда достаточно вернуть контакт с телом. В этом помогают: массаж, спорт, спа-процедуры. Лёгкая, наслаждающаяся, цветущая женщина способна поделиться вдохновением и сделать своего мужчину счастливым.

Реализуйся, сохраняя баланс

Жена, любовница, мама, дочь, бизнесвумен, подруга: женщина не должна ориентироваться на реализацию только одной роли. Например, если все силы бросить на алтарь материнства, ты не реализуешься как жена. Дети получат твою заботу и внимание. Однако подобных проявлений любви не хватит на мужа. Если ты реализовываешься только как бизнесвумен, от недостатка внимания будет страдать вся семья.

Грамотное распределение времени на собственную реализацию, детей, подруг и времяпровождение с партнером позволяет мужчине чувствовать себя комфортно в отношениях, не принимая жертв из разряда «я потратила на тебя лучшие годы жизни». Мужчина с реализованной женщиной в балансе сфер будет осознавать, что лучшие годы женщины потому и лучшие, что они проживают их вместе.

Поддерживай «перчинку» в отношениях

Секс — важный фактор. Однако в длительных отношениях важно то, как долго ваша пара сможет удерживать притягательность друг для друга.

На первом этапе влюбленности мы чувствуем страсть. Это гормональный коктейль из дофамина, окситоцина, серотонина и эндорфинов. Даже если вы вместе много лет, определенными адреналиновыми действиями можно воспроизвести этот коктейль и заставить мозг поверить в то, что вы вместе совсем недавно. Секс в необычном месте, флирт, курсы на раскрытие чувственности подпитывают страсть. Не стоит забывать про качественный совместный отдых, спонтанные свидания и поездки. Ощущение кайфа и радости в паре делают счастливыми обоих партнеров.

Получай обратную связь

Регулярная коммуникация и взаимное получение обратной связи помогают партнерам чувствовать себя безопасно.

Доверие создается со временем. Его необходимые условия — обоюдное обозначение личных границ, отсутствие боязни поделиться с партнером своими желаниями, потребностями и страхами. Фидбэки нужны для того, чтобы убедиться в сохранности эмоциональной близости, оценивание ментального состояния партнера и своевременного реагирования на трудности в отношениях.

Нет созависимости

Склонность одного или обоих партнеров к созависимости разрушает отношения изнутри. В подобной токсичной близости, где присутствует физический и эмоциональный контроль, чувство вины, подавленная агрессия и «заслуживание любви» счастья в паре не будет.

В созависимых отношениях много ревности и собственнических замашек. Однако партнёр — отдельная «боевая единица», и он нам не принадлежат. У него свои интересы, отдельные увлечения. С такой травмой доверия стоит идти в терапию. Помимо психолога справиться с созависимостью помогает личная финансовая реализация. Отдельная, не «приклеенная» к партнеру жизненная позиция делает женщину интересной и желанной, способствуя обоюдному счастью.