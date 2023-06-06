Эксперт рассказал о пользе секса в пожилом возрасте
Секс полезен в любом возрасте, а для пожилых людей может быть профилактикой для ряда заболеваний, рассказал российский врач Георгий Мсхалая.
Секс позволяет пожилой паре сохранить психологический комфорт. Кроме того, половая близость служит профилактическим средством при некоторых заболеваниях — в частности, для простатита у мужчин, заявил эндокринолог и андролог Европейского Медицинского Центра Георгий Мсхалая.
Нет предельного возраста, после которого стоит отказаться от соития, подчеркивает врач. Правильно подобранная гормональная терапия может помочь мужчинам поддерживать половую функцию на хорошем уровне — а также снизит риск сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и переломов.
Во время секса вырабатываются «гормоны счастья» — серотонин и окситоцин. Поэтому секс в некоторой степени может помочь в борьбе с депрессией, отметил эксперт.