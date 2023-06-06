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Ищущим подтверждений измены в телефоне партнера дали неожиданный совет

Нейробиолог Фредерике Фабрициус посоветовала людям, которые подозревают партнера в неверности, довериться подсказкам разума и шестому чувству. Неожиданный совет специалистки приводит Newsweek.

Ищущим подтверждений измены в телефоне партнера дали неожиданный совет
© Lenta.ru

Издание описало историю 27-летней Шеннон Мовери, которая тайно прочитала сообщения в телефоне парня и узнала о его измене. Девушка рассказала, что давно подозревала обман, поскольку молодой человек отдалился от нее, был постоянно напряжен и рассержен, часто задерживался на работе и уезжал в длительные командировки. По мнению Мовери, ее неэтичный поступок помог раскрыть правду и закончить неудачные отношения.

Однако, по мнению Фредерике Фабрициус, девушке не следовало искать дополнительные подтверждения измены, поскольку она уже знала о ней. Нейробиолог объяснила, что правильный ответ подсказал ей мозг, выдавав его за предчувствия и догадки. Она дала совет прислушиваться к таким подсказкам интуиции и доверять им.

Фабрициус объяснила, что с помощью базальных ганглий люди замечают перемены в поведении партнера. Эта часть мозга подает сигнал, на который реагирует островковая доля: у человека немного учащается сердцебиение, повышается артериальное давление, появляется небольшая потливость. Таким образом, мозг улавливает и обрабатывает информацию, которая ускользает от сознания, продолжила специалистка. Она заключила, что интуиция, по ее мнению, является самым коротким маршрутом к верным решениям.

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