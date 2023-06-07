Названы необычные способы избавиться от беспокойства перед сексом

Эксперт по сексу и отношениям Кейт Тейлор назвала несколько необычных способов, чтобы избавиться от беспокойства и за пять минут настроиться на интимную близость. Ее советы приводит издание The Sun.

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Кейт Тейлор отметила, что часто люди не могут расслабиться из-за стресса и тревоги. В такие моменты она посоветовала обнять партнера и глубоко вдохнуть аромат его тела. По ее словам, запах пота любимого человека снижает уровень кортизола у женщин, помогает успокоиться и вызывает сексуальное возбуждение. Еще один способ, который назвала Тейлор, — это парное дыхание.

«Попытайтесь синхронизировать дыхание, чтобы вдыхать и выдыхать одновременно», — дала совет секс-коуч.

Кроме того, она рекомендовала поставить в спальне телевизор. По ее мнению, совместный просмотр телепередач в постели способствует улучшению интимной жизни. Тейлор уточнила, что наилучшего эффекта можно добиться, включив скучную передачу и смотреть ее обнявшись. Недавнее исследование показало, что пары, у которых в спальне стоит телевизор, занимаются сексом в два раза чаще, а у 29 процентов из них интимная близость случается именно во время просмотра скучных передач.

Парам, у которых есть неразрешенные конфликты, секс-коуч посоветовала заниматься любовью утром и уделить процессу как можно меньше времени. Она объяснила, что пяти минут достаточно, чтобы партнеры расслабились, успокоились и смогли спокойно обсудить причины взаимных обид.