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Секс-коуч предложила необычные способы настроиться на интим

Эксперт по сексу и отношениям Кейт Тейлор, поделилась необычными методами для быстрого преодоления беспокойства и настройки на интимную близость. Ее советы приводит The Sun.

Секс-коуч предложила необычные способы настроиться на интим
© Слово и Дело

Тейлор поделилась методами для снятия стресса и тревоги, подчеркивая значимость физического контакта и парного дыхания.

Она предложила обнимать партнера и наслаждаться его естественным запахом, отметив, что такой подход способен снизить уровень кортизола у женщин, обеспечить релаксацию и возбуждение.

Одним из дополнительных советов, который дала Тейлор, является размещение телевизора в спальне, считая, что совместный просмотр телепередач может положительно сказаться на интимной жизни.

Она рекомендует выбирать скучные программы и смотреть их, находясь в объятиях, так как исследования показали, что пары, у которых есть телевизор в спальне, чаще занимаются сексом, особенно во время просмотра неинтересных передач.

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