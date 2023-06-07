Секс-коуч предложила необычные способы настроиться на интим
Эксперт по сексу и отношениям Кейт Тейлор, поделилась необычными методами для быстрого преодоления беспокойства и настройки на интимную близость. Ее советы приводит The Sun.
Тейлор поделилась методами для снятия стресса и тревоги, подчеркивая значимость физического контакта и парного дыхания.
Она предложила обнимать партнера и наслаждаться его естественным запахом, отметив, что такой подход способен снизить уровень кортизола у женщин, обеспечить релаксацию и возбуждение.
Одним из дополнительных советов, который дала Тейлор, является размещение телевизора в спальне, считая, что совместный просмотр телепередач может положительно сказаться на интимной жизни.
Она рекомендует выбирать скучные программы и смотреть их, находясь в объятиях, так как исследования показали, что пары, у которых есть телевизор в спальне, чаще занимаются сексом, особенно во время просмотра неинтересных передач.