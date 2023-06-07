Как избежать утренней неловкости после секса на одну ночь

Психолог-психотерапевт Юлия Жукова назвала способы избежать неловких ситуаций на утро после секса без обязательств. Рекомендации специалист дала в беседе с «Лентой.ру».

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Соглашаясь на секс на одну ночь, необходимо помнить, что впечатление от интимной близости может испортить утренняя неловкость, говорит психолог. Чтобы ее избежать, следует заранее позаботиться о некоторых моментах.

Жукова советует обсуждать с новым партнером ожидания от кратких отношений и ситуации, которые могут возникнуть утром. По ее словам, нелишним будет поинтересоваться у партнера планами. Это поможет, например, избежать ситуаций, когда один ждет, что другой останется на завтрак.

Психолог призвала отнестись с уважением к партнеру и позаботиться о его чувствах. Чтобы не смазать впечатления о проведенной вместе ночи, необходимо помнить о гигиене, хороших манерах и словах благодарности.

Жукова отметила, что не стоит покидать партера сразу же после интимной близости.

«Разговаривайте, наслаждайтесь общением, обсуждайте интересные темы. Это поможет избежать неловких молчаний», — говорит она.

Если партнеры понимают, что утренняя неловкость доставит больше дискомфорта, чем удовольствия от секса, то можно отказаться от интима или перенести его на другое время, говорит психолог.