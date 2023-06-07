$81.25-0.0886.95-0.08

Как избежать утренней неловкости после секса на одну ночь

Психолог-психотерапевт Юлия Жукова назвала способы избежать неловких ситуаций на утро после секса без обязательств. Рекомендации специалист дала в беседе с «Лентой.ру».

Как избежать утренней неловкости после секса на одну ночь
© Lenta.ru

Соглашаясь на секс на одну ночь, необходимо помнить, что впечатление от интимной близости может испортить утренняя неловкость, говорит психолог. Чтобы ее избежать, следует заранее позаботиться о некоторых моментах.

Жукова советует обсуждать с новым партнером ожидания от кратких отношений и ситуации, которые могут возникнуть утром. По ее словам, нелишним будет поинтересоваться у партнера планами. Это поможет, например, избежать ситуаций, когда один ждет, что другой останется на завтрак.

Психолог призвала отнестись с уважением к партнеру и позаботиться о его чувствах. Чтобы не смазать впечатления о проведенной вместе ночи, необходимо помнить о гигиене, хороших манерах и словах благодарности.

Жукова отметила, что не стоит покидать партера сразу же после интимной близости.

«Разговаривайте, наслаждайтесь общением, обсуждайте интересные темы. Это поможет избежать неловких молчаний», — говорит она.

Если партнеры понимают, что утренняя неловкость доставит больше дискомфорта, чем удовольствия от секса, то можно отказаться от интима или перенести его на другое время, говорит психолог.

«В целом, чтобы избежать утренней неловкости после секса на одну ночь, необходимо быть уверенным в себе и ясно понимать, что вы хотите от этой связи. Не забывайте также про уважение к партнеру. Все эти подсказки помогут вам насладиться приятной ночью и избежать неприятных моментов утром», — заключила Жукова.

Lenta.ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители