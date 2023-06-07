Блогер назвала различия между китайскими и российскими мужчинами

Российская актриса и блогерша китайского происхождения Фейя Цзоу назвала различия между мужчинами из Поднебесной и парнями из России. В шоу «Известь» на YouTube она рассказала, что китайские парни кажутся ей очень заботливыми в сравнении с российскими.

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Говоря о сходствах между россиянами и китайцами, Цзоу отметила, что в обеих странах достаточно традиционный взгляд на отношения, предполагающий, что инициатива должна исходить от мужчины.

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«Это не как в Америке, где каждый платит за себя, все-таки парень здесь лидер, он оплачивает все, он в Китае может девушку и содержать, и в России тоже такое бывает», — рассудила блогерша.

Вместе с тем гостья шоу заявила, что различий между российскими и китайскими мужчинами больше. Так, по ее словам, в Китае парни даже более консервативны. Цзоу указала, что в КНР отношения в большинстве случаев заводятся с перспективой брака, в то время как в России это может быть роман без обязательств.

«Знаешь, я бы сказала, что китайские парни чуть более заботливые, чем русские парни, хотя я больше люблю русских парней, но уже по другой причине. Китайские парни, они балуют девушек. Русские парни когда видят это все, они говорят: "Подкаблучник"», — назвала другое различие блогерша.

Она добавила, что китайские мужчины постоянно дарят возлюбленным подарки и, как правило, речь идет о практичных вещах — аксессуарах или косметике.

Кроме того, Цзоу рассказала, что китайский мужчина может уже на первом свидании открыто рассказать спутнице о своем материальном положении, в то время как в России спрашивать о доходах считается неприличным.

«У китайцев другая романтика. Нет ничего более романтичного, чем когда парень говорит тебе: "Я надежный, я смогу тебя обеспечивать до конца жизни"», — раскрыла она.