Какие права есть у женщины во время сожительства

Неофициальные отношения тоже накладывают ответственность.

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По статистике, в неофициальном браке, то есть не зарегистрированы в загсе, около 14% пар в России. Они ведут общий бюджет, воспитывают детей, но, как считают многие, женщины в этих отношениях (впрочем, и мужчины тоже) почти не имеют прав.

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В случае смерти избранника, наследство может отойти его родственникам, кредит, взятый на общие нужды, придется после расставания выплачивать кому-то одному. Но даже без похода в загс у пар есть права, о которых многие даже не догадываются.

Общая фамилия

Вы можете носить одну фамилию без регистрации брака. По закону, любой совершеннолетний гражданин РФ может изменить и имя, и фамилию. Для этого не требуется специальных оснований. Поле для обоснования причины в бланке есть, но она может быть любой. Например, если общий малыш носит папину фамилию, вы можете указать, что хотели бы взять ту же. Многие ограничиваются объяснением, что хотели бы взять творческий псевдоним.

Установить отцовство и признать общего ребенка

У родителей без официального брака те же права, что и женатых пар. Они обязаны содержать и воспитывать наследников, могут забирать их из сада, выбирать учебное заведение, лежать с ними в больнице. Важно лишь, кто указан в свидетельстве о рождении ребенка. Различие одно: в отличие от официального брака, где родителями признаются супруги автоматически, в сожительстве отец должен проявить инициативу и сообщить, что это его малыш. Кроме того, мама может подать в суд для установления отцовства: используется для этого не только ДНК-тест, но и показания свидетелей, общие траты и многое другое.

Оформить общую собственность

Имущество, приобретенное в браке, автоматически считается общим. Но и в сожительстве можно записать собственность на обоих партнеров. Это происходит во время оформления документов, необходимо лишь установить доли. Обычно это зависит от финансового вклада каждого.

Отсудить часть собственности

Если документально вы не подтверждали долевое владение, но участвовали в покупке, можно обратиться в суд и предоставить доказательства того, что вы внесли часть суммы. Пропорционально этому выделят долю в имуществе.

Брать общие кредиты