Желающим отомстить бывшим возлюбленным дали совет

Организатор мероприятий для одиноких и эксперт по отношениям Луиза Робертсон посоветовала брошенным супругам, которые хотят проучить бывших, выплеснуть злость и отомстить. Неожиданный совет специалистки приводит Daily Mail.

© Lenta.ru

«Я не стану советовать царапать машину бывшего мужа или делать что-то подобное, но и не буду отговаривать или внушать чувство вины решившемуся на этот шаг партнеру», — сказала Робертсон.

Она объяснила свою позицию тем, что развод — это очень эмоциональный период, когда один уходит из пары, а второй остается наедине с оплатой счетов, воспитанием детей, травмой из-за предательства и обязанностью сохранять спокойствие и трудоспособность. Поэтому, по мнению Робертсон, желающие отомстить — не сумасшедшие, а люди переживающие сложный период.