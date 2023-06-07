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Желающим отомстить бывшим возлюбленным дали неожиданный совет

Организатор мероприятий для одиноких и эксперт по отношениям Луиза Робертсон посоветовала брошенным супругам, которые хотят проучить бывших, выплеснуть злость и отомстить. Неожиданный совет специалистки приводит Daily Mail.

Желающим отомстить бывшим возлюбленным дали совет
© Lenta.ru

«Я не стану советовать царапать машину бывшего мужа или делать что-то подобное, но и не буду отговаривать или внушать чувство вины решившемуся на этот шаг партнеру», — сказала Робертсон.

Она объяснила свою позицию тем, что развод — это очень эмоциональный период, когда один уходит из пары, а второй остается наедине с оплатой счетов, воспитанием детей, травмой из-за предательства и обязанностью сохранять спокойствие и трудоспособность. Поэтому, по мнению Робертсон, желающие отомстить — не сумасшедшие, а люди переживающие сложный период.

Тем не менее она посоветовала оставить невредимым все имущество бывших возлюбленных и найти другой способ выплеснуть злость, чтобы забыть негативные эмоции и двигаться вперед. Еще один вредный, по мнению Робертсон, способ отомстить — это вступить в новые отношения, чтобы позлить бывшего. Она объяснила, что такой роман почти наверняка обречен, поскольку гармоничный союз возможен лишь когда переживания о прежнем браке останутся в прошлом.

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