5 ошибок на сайте знакомств, которые мешают вам найти любовь

С момента возникновения сайты знакомств стали настоящим спасением для людей, у которых нет времени знакомиться в реальной жизни.

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Впрочем, это не единственное преимущество дэйтинг-сервисов. Такие приложения позволяют найти человека со схожими интересами и даже встретить свою любовь в путешествии.

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Однако пока одни девушки выходят замуж за тех, с кем их свел "мэтч", другие годами безуспешно ищут на сайтах-знакомств "того самого". Подробнее о том, какие ошибки мешают найти свою любовь в интернете – в материале "Рамблера".

Невнимательность

Перед тем, как знакомиться с мужчиной, внимательно прочитайте его анкету. Как правило, те, кто настроен на серьезные отношения, тщательно заполняют свои профили, чтобы преподнести себя в самом выгодном свете. А еще некоторые в своих анкетах честно говорят о том, что состоят в браке или ищут приключений на одну ночь. Внимательно прочитав профиль мужчины, вы также убережете себя от неприятных сюрпризов.

Слишком долгая переписка

Если в вашем распоряжении все время мира, то, безусловно, ничто не мешает переписываться с мужчиной три месяца и больше. Но зачем? Спустя нескольких дней активной и приятной переписки, можно договориться о личной встрече, чтобы понять, стоит ли продолжать общение, или новый знакомый не тот, кем кажется в сети.

Слишком короткая переписка

Переписываться несколько месяцев, находясь в одном городе –плохая затея. Но бросаться в крайности и мчаться на свидание после пары сообщений – тоже не лучший вариант. Для начала следует убедиться, что вам есть о чем поговорить и ваши цели на знакомство совпадают.

Отсутствие инициативы

Если вам действительно понравился мужчина, не стоит неделями ждать, когда он первый вам напишет. Берите инициативу в свои руки – как правило, противоположному полу нравится, когда девушка не боится сделать первый шаг.

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