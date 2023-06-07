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Андролог объяснил необходимость секса для пожилых пар

Секс в пожилом возрасте помогает людям в профилактике нескольких заболеваний, рассказал специалист по превентивной медицине, эндокринолог и андролог Георгий Мсхалая. Необходимость интимной близости для возрастных пар он объяснил в беседе с «Газетой.Ru».

Андролог объяснил необходимость секса для пожилых пар
© Lenta.ru

По словам Мсхалаи, секс в пожилом возрасте способствует профилактике простатита у мужчин. Эффективны интимные контакты и в борьбе с депрессией, продолжил он, поскольку во время секса вырабатываются «гормоны счастья» — серотонин и окситоцин.

«Они оказывают положительное влияние на психологическое состояние в любом возрасте. Поэтому секс в некой степени может помочь в борьбе с депрессией», — объяснил врач.

Снижающееся со временем либидо врач предложил лечить гормональными препаратами, которые, если речь идет о мужчинах, также могут положительно сказаться на состоянии сердечно-сосудистой системы, костей и препятствовать развитию сахарного диабета.

«Люди в 50, 60 или 70 лет не отличаются от двадцати- или тридцатилетних. Конечно, либидо снижается с возрастом, но правильно подобранная гормональная терапия может помочь поддерживать половую функцию на хорошем уровне и не отказывать себе в удовольствии половой близости с партнером», — заключил Мсхалая.

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