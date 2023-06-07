Андролог объяснил необходимость секса для пожилых пар

«Люди в 50, 60 или 70 лет не отличаются от двадцати- или тридцатилетних. Конечно, либидо снижается с возрастом, но правильно подобранная гормональная терапия может помочь поддерживать половую функцию на хорошем уровне и не отказывать себе в удовольствии половой близости с партнером», — заключил Мсхалая.