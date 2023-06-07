Психолог рассказал, как не попасться мошенникам на сайтах знакомств

«Не нужно пытаться вычислять мошенников по анкетам, это бесполезно. Нужно их ловить на том этапе, когда они пытаются выманить у вас деньги. Например, это может быть сумма, чтобы добраться к вам или забронировать столик в каком-то заведении. Желательно до первой, а лучше до второй реальной встречи не доставать кошелек», — заявил он в беседе с изданием «Известия».