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Психолог Олейник рассказал, как не попасться на уловки мошенников с сайтов знакомств

Психолог, руководитель «Академии знакомств» Андрей Олейник рассказал, как не попасться на уловки мошенников с сайтов знакомств.

Психолог рассказал, как не попасться мошенникам на сайтах знакомств
© unsplash.com

«Не нужно пытаться вычислять мошенников по анкетам, это бесполезно. Нужно их ловить на том этапе, когда они пытаются выманить у вас деньги. Например, это может быть сумма, чтобы добраться к вам или забронировать столик в каком-то заведении. Желательно до первой, а лучше до второй реальной встречи не доставать кошелек», — заявил он в беседе с изданием «Известия».

По его словам, если есть подозрения насчёт человека, то лучше встретиться в проверенном месте.

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