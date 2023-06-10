Почему выйти замуж за иностранца — не лучшая идея

В современном мире брак с иностранцем – не редкость, но подводные камни все равно присутствуют. У нас больше возможностей путешествовать и искать вторую половину по всему земному шару.

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И, с одной стороны, мы можем обмениваться культурой и создавать вместе новое. С другой, трудно быть оторванным от контекста и вам всегда придется подстраиваться под другого человека. "Рамблер" расскажет, почему выйти замуж за иностранца — это не всегда здорово.

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Менталитет

Отношения с иностранцем – хороший вариант для тех, кого тяготят обычаи и традиции, таким людям проще привыкнуть к чужой культуре. Стиль в одежде, кухня, отношение к любви, браку и воспитанию детей – в каждой стране понимание того, как правильно и как должно быть, существенно отличается. Если вы относитесь к этому легко, то проблем не возникнет, а если вам важно иметь общий контекст с партером, то возможны ссоры и недопонимания.

Язык

Вы никогда не освоите иностранный язык так же хорошо, как при общении с его носителями. Просмотр фильмов в оригинале и покупка толстых учебников – это хороший старт. Но учебники и фильмы не научат вас сленгу и не будут вежливо указывать на ошибки в произношении. Брак с иностранцем и переезд в другую страну – это проверка самого себя на прочность. Готовы ли вы к ней?

Перемены

Экстремальные перемены способны по-настоящему встряхнуть человека, но могут и погасить его пыл. Люди, имеющие опыт жизни в другой стране, обычно делятся на два лагеря: одни осознают, насколько им дороги люди, язык и культура. Им становится тяжело и они возвращаются домой. Другие прекрасно адаптируются в новом обществе, их не смущают трудности, скорее они вызывают в них радость и адреналин.

Общественное мнение

Чем экзотичнее будет ваша вторая половина, тем более странной будет реакция окружающих. Обычно даже близкие люди не обладают достаточным тактом, поэтому придется научиться отстаивать свои границы. Чтобы принять партнера иностранца, семье тоже понадобится время.

Бюрократия