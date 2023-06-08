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«Меня никто так не любил, как твоя плеть»

Обычно фраза «телесные наказания» вызывает у людей неприятные ассоциации с жестокими и устаревшими методами воспитания, однако подобное физическое взаимодействие может происходить по взаимному согласию и приносить радость, помогая людям проживать состояния, которых трудно достичь в обычной жизни. В новой серии подкаста «Активное согласие» мы обсудили порку и БДСМ.

«Меня никто так не любил, как твоя плеть»
© unsplash

Чтобы наслаждаться телесными наказаниями, необязательно быть мазохистом или садисткой — вы вполне можете включать их в другие свои секс-практики. И какая бы часть спектра вас ни привлекала, от легкого шлепка до серьезного воздействия, все это имеет место быть в рамках отношений и являться вариантом нормы, если мы говорим о ментальном здоровье.

В рамках БДСМ порка зачастую применяется как общее обозначение практики телесных наказаний, включающей в себя удары различными инструментами. В гостях настоящая доминатрикс Мадам Иренушкин — мастер телесных практик, и adult-консультант, которая расскажет, как устроены сеансы порки и зачем люди в принципе это делают.

В подкасте участвовали:

Даша Краснова

Мадам Иренушкин

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Над подкастом работали:

автор и ведущая — Даша Краснова

джингл — Глеб Домбровский

монтаж — Арсений Троицкий

обложка — Мария Толстова и Лена Сидорова

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