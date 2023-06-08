Сексолог объяснил технику достижения сквирта

«Вначале нужно разогреть зону G "манящими" движениями пальцев от дальней точки в сторону преддверия влагалища. После того как женщина достаточно возбудится, можно переходить к пульсирующим и бьющим движениям по зоне G. Важно при этом все движения выполнять кистью и предплечьем, чтобы сами пальцы не уставали и можно было продолжать стимуляцию на протяжении длительного времени», — разъяснил сексолог.