Сексолог назвала три ухудшающих качество секса фактора

Практикующий сексолог Полина Девочкина рассказала о факторах, ухудшающих ощущения во время сексуальной близости. Их она назвала в беседе с изданием «Правда.ру».

По ее словам, качество секса ухудшают физическая и моральная усталость. «На него нужен ресурс. Если человек выматывается в других сферах жизни, то у него может просто не остаться энергии», — объяснила сексолог.

Кроме того, добавила она, секс может не принести удовольствия из-за хронического стресса и невозможности расслабиться, а также из-за проблем в отношениях.

«Этот процесс связан не только с анатомией, но и с психикой. Если в паре есть конфликты, обида, абьюз, ревность, недоверие и так далее, то людям сложно расслабиться», — заключила Девочкина.