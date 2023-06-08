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Сексолог назвала три ухудшающих качество секса фактора

Практикующий сексолог Полина Девочкина рассказала о факторах, ухудшающих ощущения во время сексуальной близости. Их она назвала в беседе с изданием «Правда.ру».

Сексолог назвала три ухудшающих качество секса фактора
© Lenta.ru

По ее словам, качество секса ухудшают физическая и моральная усталость. «На него нужен ресурс. Если человек выматывается в других сферах жизни, то у него может просто не остаться энергии», — объяснила сексолог.

Кроме того, добавила она, секс может не принести удовольствия из-за хронического стресса и невозможности расслабиться, а также из-за проблем в отношениях.

«Этот процесс связан не только с анатомией, но и с психикой. Если в паре есть конфликты, обида, абьюз, ревность, недоверие и так далее, то людям сложно расслабиться», — заключила Девочкина.

Ранее американский сексолог и психотерапевт Лори Минц рассказала, что обнаружила общие привычки, которые есть у всех супругов, состоящих в долгих и счастливых браках. По мнению Минц, чтобы жить долго и счастливо, партнерам следует сразу решать возникающие проблемы, поскольку подавленные негативные эмоции накапливаются и однажды «могут накрыть, как лавина».

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