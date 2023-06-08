Изменники объяснили нежелание разводиться с супругами

"У меня был хороший брак, лучше, чем у многих. Я любил жену и дочь, знал, что неправ, но убеждал себя, что это просто развлечение, что я всегда могу остановиться. В конце концов я разрушил многие судьбы, потерял обеих, получил по заслугам: я один. Почему люди играют в азартные игры? Принимают наркотики? Страдают от ожирения? Потому что не знают себя и не смогли преодолеть себя"