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Названы улучшающие качество секса упражнения

Регулярные занятия спортом улучшают качество секса, считает личный фитнес-тренер Ли Митчелл. Наиболее подходящие упражнения для прокачки сексуальности он назвал Daily Mail.

Названы улучшающие качество секса упражнения
© Lenta.ru

Первый вид упражнений, который, по мнению Митчелла, полезен для улучшения половой жизни, — это кардиотренировки. Он отметил, что бег, плавание и езда на велосипеде повышают выносливость и ускоряют циркуляцию крови в организме, усиливая сексуальное возбуждение.

Также тренер посоветовал заниматься йогой и пилатесом, которые учат управлять своим телом и дыханием.

«Эти практики помогают расслабиться, снизить уровень стресса и улучшить контроль над телом. Все это способствует более полноценной интимной связи», — отметил Митчелл.

Еще одним способом изменить к лучшему интимную жизнь с помощью спорта тренер назвал силовые тренировки. Он посоветовал регулярно выполнять упражнения со штангой и гантелями, а также подтягиваться и отжиматься. По словам Митчелла, такие тренировки позволяют нарастить мышечную массу и обрести уверенность в своей привлекательности. Кроме того, тренер уверен, что сильные и выносливые мышцы позволят экспериментировать с новыми позами в постели.

Помимо этого Митчелл рекомендовал выполнять упражнения для тренировки мышц тазового дна. По его словам, хороший тонус интимных мышц усиливает сексуальное удовольствие и помогает устранить некоторые сексуальные дисфункции.

Ранее фитнес-тренер Сесилия Харрис раскрыла способ сохранить стройную и красивую фигуру после 50 лет. По ее мнению, после появления первых симптомов менопаузы женщинам следует изменить диету и режим тренировок.

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