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Психолог рассказал о связи массажа и сексуального удовольствия

Массаж помогает получать больше удовольствия от секса, считает психолог и психоаналитик Олег Долгицкий. На связь массажа и качества интимной жизни он указал в беседе с «Лентой.ру».

Психолог рассказал о связи массажа и сексуального удовольствия
© Lenta.ru

Мысли человека о проблемах включают в организме механизм торможения, рассказал психолог. И чем больше кто-то погружается в переживания, тем больше скованы его мышцы. По словам Долгицкого, обычно напряжение концентрируется в чувственных зонах: губах, зонах ануса и гениталий. Массаж этих зон во время интимной близости или незадолго до нее помогает снять напряжение. В результате мешающая наслаждению скованность проходит, отметил психолог.

Стимуляция чувствительных зон во время секса помогает испытать сильное сексуальное возбуждение и получить большее удовольствие не только от оргазма, но и от самого процесса

Олег Долгицкий

психолог, психотерапевт

Массаж интимных частей тела положительно сказывается не только на сексуальной жизни, но и снижает уровень тревожности и депрессии в целом, заключил Долгицкий.

Ранее Олег Долгицкий рассказал о последствиях позднего начала половой жизни. Он предупредил, что отсутствие сексуальной жизни может привести к инфантильности и другим проблемам.

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