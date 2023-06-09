7 главных мифов о брачном договоре — мнение адвоката

Брачный договор поможет цивилизованно развестись и избежать многих трудностей и проблем. Вместе с адвокатом Екатериной Лазаревич выясняем, какие самые распространённые мифы бытуют об этом документе.

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1. Можно прописать любые условия

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Многие россияне заблуждаются и считают, что в данном документе можно прописать абсолютно любые требования.

Например, такие, как:

запрет на общение с противоположным полом; обязанность проводить определённое количество времени с партнёром; установить количество детей, которое должно родиться в браке, и какие подарки за рождение наследника получит супруга; запретить заводить домашних животных.

Однако эти домыслы диктуют нам кинофильмы, а также статьи о жизни иностранных знаменитостей. Граждане России могут прописать исключительно имущественные отношения и обязанности в браке и в случае развода.

2. Брачный контракт в России

В России нет такого понятия, как брачный контракт. По закону документ называется именно «договор».

А раздел имущества может происходить также на основании соглашения о разделе совместно нажитого имущества. Его обязательно нужно заверить у нотариуса, как и брачный договор.

3. Один из супругов получит всё после развода

Существует уверенность, что данный документ можно составить таким образом, что одна сторона получит всё совместное имущество и денежные средства. Однако, законодательно документ всегда в равной степени защищает права и той и другой стороны.

Важно понимать, что если документ ущемляет интересы одного из супругов, то суд признаёт его действие недействительным.

4. Нельзя заключить брачный договор после свадьбы

Одно из главных заблуждений, что брачный договор можно заключить только до регистрации брака. Но это миф. У супругов есть возможность удостоверить документ у нотариуса в любой момент.

Однако он вступит в законную силу только после официального бракосочетания.

Помимо этого, супруги могут изменить режим совместной собственности после развода или во время супружества.

С его помощью нежилое помещение, которое куплено на общие денежные средства, можно передать в собственность только супругу или супруге.

В случае отсутствия особого пункта, заработок от сдачи его в аренду будет общим, но на законных основаниях можно закрепить распоряжение денежными средствами именно за собственником.

Также если пара решила развестись, но не заключала брачный договор, всё совместно нажитое имущество должно быть разделено поровну.

Но, в некоторых случаях суд, может отойти от принципа равенства долей. Например, беря во внимание интересы общего ребёнка или тот факт, что одна из сторон длительное время не работала без уважительной на то причины.

При этом, защищая на государственном уровне материнство и детство, декретный отпуск и время по уходу за ребёнком являются объективным обстоятельством, из-за которого супруга не имела стабильного дохода.

5. Договорённости о воспитании детей

В брачном договоре нельзя прописать с кем останется жить ребёнок после развода родителей или зафиксировать сумму алиментов.

В Российской Федерации данный документ не регулирует эти моменты. Супруги могут договориться о порядке воспитания детей и заключить соответствующий документ в письменном виде.

Кроме того, можно составить соглашение об оплате и размере алиментов с обязательным нотариальным удостоверением.

6. Страх испортить отношения

Многие предвзято относятся к брачному договору, потому что боятся нарушить гармонию отношений. Нашим согражданам стыдно и неудобно обсуждать материальную сторону их союза во время конфетно-букетного периода.

Отмечу, что прагматичные иностранцы тоже могут насторожиться, если им поступит предложение о заключении брачного контракта. А некоторые даже готовы прервать отношения и расторгнуть помолвку, потому что принимают это предложение за личное оскорбление.

7. Нельзя оспорить условия брачного договора

Ещё одно распространённое заблуждение — условия документа нельзя изменить или расторгнуть его после подписания. Важно знать, что это можно сделать по обоюдному согласию или в судебном порядке по заявлению одной из сторон.

Но в суде необходимо привести веские доказательства, что в документе содержатся неравные условия или, например, что супруга была вынуждена подписать его под давлением.

Зачем нужно заключать брачный договор?

Брачный договор избавит супругов от разбирательств в суде, если в нём заранее будет прописано, кому и что достанется после развода.

Я особенно рекомендую заключать его людям со средним достатком. В случае, когда приходится делить единственную недвижимость, некоторые пары готовы устроить настоящую войну.

На сегодняшний день брачные договоры стали чаще заключаться в нашей стране. Однако, лишь небольшой процент граждан делает это до свадьбы. Доброта души не позволяет россиянам даже задумываться о материальной стороне отношений, когда они влюблены.

Во времена СССР в большинстве случаев супруг оставлял всё имущество жене и детям после развода, в связи с чем и сейчас многие придерживаются такого мнения.

Но нужно помнить, что оба супруга равны в своих правах по закону. Более того, на сегодняшний день представители сильного пола не хотят себя в чём-то ущемлять, даже в интересах собственных детей.

Безусловно, число брачных договоров в Российской Федерации ещё невелико, но со временем он стать неотъемлемой частью жизни россиян.