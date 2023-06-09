Близость или дистанция: как не слиться с партнером и сохранить любовь

Несколько правил позволят остаться собой.

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Психологи считают, что все пары в определенный момент проходят этап слияния, когда влюбленные хотят проводить время вместе, отказываются от своих интересов и почти перестают общаться с друзьями. Со временем этот период проходит и в отношениях наступает гармония, но иногда слияние затягивается, партнеры растворяются друг в друге, а вскоре теряют к союзу интерес, ведь никому не захочется 24 часа в сутки проводить со своим отражением в зеркале.

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Как найти баланс между слиянием и слишком серьезной дистанцией, сохранить любовь и не потерять себя?

Находим свое «я»

До встречи с партнером у вас была увлекательная, радостная жизнь. Помните об этом, когда начинаете отношения. Можете выписать в блокнот ценности и важные аспекты самой себя. Например, до начала отношений вы встречались с подругами раз в неделю, удели полчаса ежедневно йоге или чтению. Дайте себе слово, что сохраните эти увлечения. Идите на любимую пробежку, даже если очень хочется вместо этого обниматься на диване, глядя сериал.

Контролируйте эмоции

В момент слияния партнеры становятся слишком ранимыми и зависимыми от мнения друг друга. Обычная фраза или поступок может показаться настоящей трагедией. Партнер решил провести немного времени наедине? Созависимый человек тут же решает, что его больше не любят. Он устраивает скандал, ссора за ссорой отношения ухудшаются и подходят к концу.

Контролируйте эмоциональные реакции. Перед тем, как обидеться, подумайте о том, почему у вас такие сильные чувства.

Сохраняйте принятие

На этапе слияние влюбленные щепетильно реагируют даже на «неправильные» мысли друг друга. Если вы обсуждаете фильм, политику, экономику, старайтесь помнить: ваш возлюбленный — отдельный человек, он имеет право не соглашаться с вами. Вы строите отношения с человеком, оценивая его поступки, характер, свое ощущение рядом, а не мнение о литературе, кино или религии. Правда, такой подход не работает, если затронут момент, принципиальный для вас.

Обозначьте границы