Психологи назвали главные причины, разрушающие отношения

Мало кто, вступая в отношения со своим избранником, задумается о том, как эти самые отношения поскорее порвать. Нет, большинство из нас рассчитывает на долгую и даже счастливую семейную жизнь. Другое дело, что оправдываются эти надежды далеко не всегда. В основном отношения не выдерживают испытания временем и совместной жизнью, как правило, из-за четырёх «-измов».

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Романтизм

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Как отмечают специалисты, в нашей культуре преобладает романтический взгляд на отношения между мужчиной и женщиной. У нас даже все сказки заканчиваются свадьбой, которой предшествуют чувства, страсти, подвиги. А вот что происходит дальше – неясно. В нашей культуре нет поэтики быта, семейных отношений.

Но романтические отношения в чистом виде вообще не предполагают брака. Ведь совместное обитание людей под одной крышей подразумевает естественное проявление человека во всех своих ипостасях – от проблем с желудком до просто плохого настроения. Какая уж тут романтика!

Кроме того, представления, почерпнутые из романтических мелодрам и сказок, сами по себе губительным образом сказываются на отношениях.

Например, абсолютно нежизненное представление о том, что муж с женой должны совпадать друг с другом абсолютно во всём, является главным источником семейного невроза, постоянных скандалов и обид.

К этому же результату приводит и ожидание, что муж или жена должны понимать друг друга с полуслова, практически не ругаться, посвящать всё своё время семье. Для этого человеку придётся зациклиться только на вас. А это уже психологическая зависимость, которая ни к чему хорошему не приведёт

Романтическое представление о любви как скрепляющей силе семьи – одно из самых пагубных заблуждений. Понятное дело, что связывать свою жизнь следует только с любимым человеком. Но для того чтобы отношения сохранились и развивались в дальнейшем, одной любви недостаточно. Нужен каждодневный труд, который слабо вписывается в романтические установки.

«Романтическая сказка о второй половинке, о человеке, который придёт и заполнит зияющую внутреннюю пустоту, – это мечта о том, чтобы спрятаться от своих тревог в объятиях другого человека. Для нормальных здоровых отношений такое взаимное проникновение совершенно не нужно», – предупреждает московский психолог Максим Шаров.

Цинизм

Обратная сторона романтизма – абсолютно примитивный подход к отношениям. Тут уже не до душевных тонкостей. Всё просто и понятно, как на приёме у врача. Они живут вместе потому, что так надо.

Ни муж, ни жена особой радости от совместного проживания не испытывают. Унылое тусклое равнодушие друг к другу, расцвечиваемое лишь приступами ненависти, да и то нечасто. В таких семьях нет места сильным эмоциям, здесь вообще никаким эмоциям места нет.

«Причина кроется в душевной и эмоциональной неразвитости, – считает психолог. – В таких семьях вся