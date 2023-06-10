Клинический психолог рассказала о правильности семейной модели с более слабой женщиной

По мнению Ирины Смолярчук, мужчине нужно дать власть. В эфире радиостанции «Говорит Москва» клинический психолог, гештальт-терапевт заявила, что феминизм отрицательно сказывается на семье. «Прежняя иерархия, где доминирующие роли были очень заметны, сегодня размывается. Но для семьи это скорее деструктивно, потому что каждой живой системе нужна голова. Как может современная женщина, которая зарабатывает больше, доверять и подчиняться такому мужчине, который занял инертную позицию? Мы же мечтаем о сильном мужском плече, чтобы побыть на ручках. Женщин больше стало воинствующих. А если мужчине давать такую роль, он начинает чувствовать себя героем. Мужчина берёт власть не для того, чтобы доминировать над женщиной, а чтобы справляться с трудностями». Смолярчук призвала женщин не бороться с мужчинами за главенство в семье. «Мне кажется, что история про воинствующий феминизм преувеличена. Женщины зря не доверяют мужчинам и зря хватают у них эти роли. Отдайте это первенство мужчине! И вы увидите, как ваш мужчина, который лежит на диване, захочет что-то делать. Для этого нужна слабая женщина. Каждая женщина хочет, чтобы её мужчина был её сильней». Ранее ВЦИОМ зафиксировал, что за «семью без главы» выступают 68%, а за мужчину в качестве главы семьи — только 18% опрошенных.