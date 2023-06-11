Люди редко обсуждают свою интимную жизнь даже друзьями, не говоря уже о специалистах. Поэтому может быть трудно понять, насколько ваши отношения удовлетворяют вас. Тема секса часто становится поводом для фрустрации, но из-за ощущения, что в целом отношения ровные и стабильные, вы не спешите обсуждать свою неудовлетворенность с партнером или другими людьми. "Рамблер" расскажет, должен ли быть секс в долгосрочных отношениях

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Здоровые отношения и здоровая семья предполагают психологическую зрелость. Это подразумевает под собой понимание критериев совместимости, которые должны быть у супругов. Вот некоторые области совместимости, которые в своей суммарной оценке предполагают здоровые, гармоничные взаимоотношения. Об этом в подкасте "Активное согласие" рассказал семейный терапевт Артем Крупнов.

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Критерии совместимости в паре Духовная, то есть совместимость основных жизненных ценностей.

Психологическая, которая подразумевает сочетание определенных свойств характера и особенностей партнеров.

Семейно-ролевая, то есть сочетание представлений каждого из партнеров о ролях мужа и жены. А также совпадение основных представлений партнеров о характере воспитания детей.

Материально-бытовая, то есть комфорт в быту и финансовая устойчивость.

Сексуальная, которая подразумевает близость в отношениях и наличие интимности.

По словам эксперта, достичь идеального совпадения всех пяти пунктов невозможно. И главные критерии для отбора партнера каждый человек будет определять для себя индивидуально. Однако сексуальное прияжение, желание быть рядом с партнером, касаться его, часто выполняет роль "клея", который помогает паре проходить через кризисные периоды.

В отношениях часто возникают проблемы, которые касаются угасания страсти, и на это существует множество причин. Но это вовсе не повод закрывать глаза на проблему, иначе отношения будут постепенно охладевать. Напротив, стоит поговорить с партнером о своих тревогах и найти выход из ситуации. Например, внести в жизнь разнообразие, начать выделять время на свидания, больше общаться и чаще проводить время вместе.