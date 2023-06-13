Как сделать первый секс с новым партнером незабываемым

Чтобы сделать первый секс с новым партнером незабываемым, следует отбросить страхи, но не пренебрегать средствами контрацепции, считает психолог Анна Жюсталь. В беседе с «Лентой.ру» она назвала способы правильно подойти к первой интимной близости.

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Психолог уверяет, что первый секс с новым партнером может стать приятным, если отбросить ненужные мысли и переключиться на получение удовольствия. «Все зависит от того, насколько человек ощущает эмоциональное и физическое влечение к партнеру, избавился ли от предубеждений, страхов и негативных мыслей», — говорит она.

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Жюсталь рекомендует в начале новых отношений не вспоминать о прошлых и не обращать внимание на мнение окружающих. Никто не в праве обсуждать и осуждать выбор другого человека, считает психолог. Если же прошлые отношения были травмирующими, нужно обратиться за психологической помощью.

Многих волнует, достаточно ли они физически привлекательны для партнера, продолжила собеседница «Ленты.ру». Она отметила, что эти мысли заботят как женщин, так и мужчин. Преодолеть это состояние можно взаимной поддержкой, ободряющими словами.

Настроиться на романтический лад поможет правильно выбранное место, отметила Жюсталь, где оба партнера будут чувствовать себя комфортно и расслабленно. Также следует подобрать музыку, освещение — создать эмоциональную обстановку.

Психолог напомнила, что первый секс с новым партнером предполагает изучение друг друга. «Не стесняйтесь говорить и направлять друг друга, останавливать, если неприятно и больно. И, конечно, не стоит имитировать удовольствие. Так вы быстрее научитесь понимать желания и физиологические особенности друг друга», — добавила Жюсталь.

«Не стоит сразу испытывать все позы из "Камасутры", чтобы продемонстрировать свои умения. Лучше уделить больше внимания прелюдии, эмоциям и разговорам, — рекомендовала напоследок психолог. — Получить удовольствие от первого секса с новым партнером возможно, если настроиться правильно и общаться открыто и честно».