5 типов опасных для отношений мужчин, которые не изменятся

Психолог и специалист по семейным отношениям Марк Бартон продолжает рассказывать о типах мужчин, с которыми ни в коем случае нельзя вступать в отношения: это опасно.

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По словам эксперта, изменить такого партнера не удастся.

Мужчины, которые не способны принимать любовь женщины

Отношения двух партнеров — взаимообмен энергий. Это тактильность, слова, прикосновения, чувственность. Если мужчина блокирует проявления вашей любви — это опасный тип. Вы хотите его обнять, прижаться, почувствовать себя защищенной, а мужчина это отвергает.

Мужчины, у которых нет цели в жизни

Очень опасный тип. Куда он идет? Зачем идет? Вы понятия не имеете, что от него ждать, куда его занесет в следующий момент. Мужчина, у которого нет цели в жизни, приглашает женщину в никуда.

Женатые мужчины

В жизни бывает всякое. Вы можете познакомиться с мужчиной и не знать, что у него есть семья. Но если вы заранее знаете, что он женат, не сближайтесь с ним, что бы он ни говорил! Женатые мужчины — это опасно.

Маменькины сыночки

Есть женщина, к которой он прислушивается, и он всегда будет ставить ее выше вас и слушать ее, а не вас. Такой тип непригоден для отношений.

Жадные мужчины

Такой мужчина постоянно «зажимает» траты на свою женщину. Не надо строить отношения со скупердяями, намучаетесь!