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Назван оригинальный способ улучшить интимную жизнь

Сексопатолог и писательница Эмили Морс посоветовала парам планировать ежемесячный десятиминутный разговор о сексе для улучшения интимной жизни. Оригинальный способ наладить отношения в спальне она назвала в интервью изданию The New York Times.

Назван оригинальный способ улучшить интимную жизнь
© Lenta.ru

Морс отметила, что большинство проблем в интимной жизни пар возникает из-за неумения общаться. Поэтому она посоветовала партнерам регулярно один раз в месяц обсуждать эротические предпочтения друг друга — по расписанию или спонтанно, в зависимости от характеров партнеров. Специалистка подчеркнула, что такие разговоры не должны быть продолжительными. По ее мнению, достаточно десяти минут, чтобы обменяться мнениями и предложениями о том, как улучшить интимную жизнь.

Для успешной беседы Морс советует начинать разговор с вопросов: «Что я еще могу сделать, чтобы секс приносил большее удовольствие?» или «Что тебе нравится в нашей интимной жизни?» Она отметила, что во время таких бесед нормально ощущать неловкость, однако важно следить за тоном разговора — он должен оставаться доброжелательным, без обвинительных ноток.

Кроме того, Морс предупредила, что спальня не должна становиться местом для серьезных дискуссий о сексе. Она посоветовала начинать разговор на улице, например, во время прогулки. Прежде чем затеять пикантную беседу, по словам специалистки, следует убедиться, что партнер сыт, отдохнул и находится в хорошем расположении духа.

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