Что делать, если мужчина во френдзоне и не выходит из нее

В природе всё имеет значение. Мелочей там не бывает. Чтобы любой вид животных или птиц сохранялся и не исчез, природа наделила многих из нас инстинктом размножения.

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Более того, она «установила» некий внутренний фильтр самкам для выбора наиболее подходящего кандидата, чтобы быть уверенной в безопасном выводе потомства.

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У каждого вида этот фильтр разный. Кто-то совершает брачные танцы, кто-то вступает в бой с соперником не на жизнь, а на смерть.

А как у людей?

Примерно так же. Девушки неосознанно «сканируют» будущего избранника на «соответствие стандартам».

У каждой стандарты, естественно, свои и определяются воспитанием, ценностями, культурной и информационной средой, порой какими-то комплексами или страхами и т. п.

И вот она встречает подходящего по многим (или даже по всем) параметрам мужчину, а он ведёт себя с ней как друг и никак не выходит из френдзоны.

CoLady

Почему так происходит?

Начну с того, что в большинстве случаев дело исключительно в самом мужчине. Ведь природой определено, что мужчина должен добиваться женщину, а не наоборот. И если этого не происходит, значит, имеются на это свои скрытые причины.

К сожалению, таких причин очень много:

страх перед серьёзными отношениями;

страх брать на себя ответственность;

страх перед возможным появлением детей;

страх сексуальной неудачи;

страх измены и многое другое.

Где и когда образовались эти страхи не так важно, важно: что они имеются. И что ещё важнее, все они устраняются.

Какую основную ошибку допускают девушки в подобных ситуациях?

Им кажется, раз они нашли свою вторую половину, значит, нужно брать инициативу в свои руки, то есть фактически «женят» на себе. В большинстве случаев с этой задачей они справляются достаточно легко.

А что потом?

Мужчина, с одной стороны, понимает, что ему нужны отношения и семья (инстинкт продолжения рода работает), но, с другой стороны, страхи-то никуда не делись, и они будут оказывать влияние на качество дальнейших отношений, в которых сама же девушка потом, скорее всего, разочаруется.

Что же делать?

Не торопить, а лучше помочь своему потенциальному избраннику понять причины, которые его тормозят. Понятно, что «в лоб» подобные темы вряд ли получится обсудить.

Поэтому лучше освоить техники активного слушания и сократовского диалога, чтобы аккуратно подвести к такому разговору.

Если же в ходе подобного общения «всплывёт» намёк на нерациональный страх (как правило, связанный с негативным прогнозированием будущего в разных его интерпретациях), то лучше помочь своему бойфренду обратиться к подходящему специалисту, который решит эту проблему за несколько встреч.

Почему это важно?

Представим, что мама этого парня изменила отцу, в результате чего родители развелись. Юноша долго переживал развод родителей и теперь страх, что «жена может изменить», будет тормозить его в отношениях.

Более того, он не сможет быть до конца открытым в общении, а значит, девушка не сможет его полностью узнать, чтобы принять верное решение о замужестве.

И вместо того, чтобы понять причину такого поведения и совместно её решить, она может поторопиться, выйдет замуж, и только потом обнаружит негатив в отношениях в виде его ревности, контроля за ней и всё тому подобное, что обычно демонстрируют неуверенные в себе люди.

Бывает, что мама парня вела по отношению к нему довольно деспотично, и он просто боится, что его будущая супруга будет относиться также к их детям.

Более того, иногда такие парни неосознанно начинают «дружить» с девушками, похожими на маму. Таким образом мозг пытается решить старую и неразрешимую проблему детства, воссоздавая похожие деструктивные отношения уже с девушками.

CoLady

По сути, мозг хочет закрыть гештальт — найти ответ и поставить точку. Но, к сожалению, ничего конструктивного из этого не выходит. Наоборот, подобная дружба лишь подтверждает опасения по поводу серьёзных отношений и закрепляет ещё больше страх перед ними.

Я привёл лишь несколько из сотен вариантов в своей практике.

Кстати, френдзона может быть «безопасной» территорией не только для мужчин, но и для женщин, которые по каким-то причинам испытывают неосознанный страх перед отношениями и их будущим. Иногда подобный страх находит интересные варианты объяснения своего поведения.

Случай из практики

У меня был случай, когда девушка обратилась с проблемой того, что её поклонник никак не выйдет из френдзоны. Но после небольшого общения мы пришли к выводу, что с парнем-то всё в порядке и активность в отношениях он проявляет.

Оказывается, у самой девушки присутствовал скрытый страх перед серьёзными отношениями, но он изящно замаскировался и переносил себя «с больной головы на здоровую».

Именно страх мешал девушке увидеть все знаки внимания, а концентрировался только на «дружеских» проявлениях в поведении парня, после чего возникал логичный вопрос — «А почему он со мной только дружит!»

После нескольких консультаций вопрос был снят, и пара поженилась.