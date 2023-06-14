Что делать, если мужчина во френдзоне и не выходит из нее
В природе всё имеет значение. Мелочей там не бывает. Чтобы любой вид животных или птиц сохранялся и не исчез, природа наделила многих из нас инстинктом размножения.
Более того, она «установила» некий внутренний фильтр самкам для выбора наиболее подходящего кандидата, чтобы быть уверенной в безопасном выводе потомства.
У каждого вида этот фильтр разный. Кто-то совершает брачные танцы, кто-то вступает в бой с соперником не на жизнь, а на смерть.
А как у людей?
Примерно так же. Девушки неосознанно «сканируют» будущего избранника на «соответствие стандартам».
У каждой стандарты, естественно, свои и определяются воспитанием, ценностями, культурной и информационной средой, порой какими-то комплексами или страхами и т. п.
И вот она встречает подходящего по многим (или даже по всем) параметрам мужчину, а он ведёт себя с ней как друг и никак не выходит из френдзоны.
Почему так происходит?
Начну с того, что в большинстве случаев дело исключительно в самом мужчине. Ведь природой определено, что мужчина должен добиваться женщину, а не наоборот. И если этого не происходит, значит, имеются на это свои скрытые причины.
К сожалению, таких причин очень много:
- страх перед серьёзными отношениями;
- страх брать на себя ответственность;
- страх перед возможным появлением детей;
- страх сексуальной неудачи;
- страх измены и многое другое.
Где и когда образовались эти страхи не так важно, важно: что они имеются. И что ещё важнее, все они устраняются.
Какую основную ошибку допускают девушки в подобных ситуациях?
Им кажется, раз они нашли свою вторую половину, значит, нужно брать инициативу в свои руки, то есть фактически «женят» на себе. В большинстве случаев с этой задачей они справляются достаточно легко.
А что потом?
Мужчина, с одной стороны, понимает, что ему нужны отношения и семья (инстинкт продолжения рода работает), но, с другой стороны, страхи-то никуда не делись, и они будут оказывать влияние на качество дальнейших отношений, в которых сама же девушка потом, скорее всего, разочаруется.
Что же делать?
Не торопить, а лучше помочь своему потенциальному избраннику понять причины, которые его тормозят. Понятно, что «в лоб» подобные темы вряд ли получится обсудить.
Поэтому лучше освоить техники активного слушания и сократовского диалога, чтобы аккуратно подвести к такому разговору.
Если же в ходе подобного общения «всплывёт» намёк на нерациональный страх (как правило, связанный с негативным прогнозированием будущего в разных его интерпретациях), то лучше помочь своему бойфренду обратиться к подходящему специалисту, который решит эту проблему за несколько встреч.
Почему это важно?
Представим, что мама этого парня изменила отцу, в результате чего родители развелись. Юноша долго переживал развод родителей и теперь страх, что «жена может изменить», будет тормозить его в отношениях.
Более того, он не сможет быть до конца открытым в общении, а значит, девушка не сможет его полностью узнать, чтобы принять верное решение о замужестве.
И вместо того, чтобы понять причину такого поведения и совместно её решить, она может поторопиться, выйдет замуж, и только потом обнаружит негатив в отношениях в виде его ревности, контроля за ней и всё тому подобное, что обычно демонстрируют неуверенные в себе люди.
Бывает, что мама парня вела по отношению к нему довольно деспотично, и он просто боится, что его будущая супруга будет относиться также к их детям.
Более того, иногда такие парни неосознанно начинают «дружить» с девушками, похожими на маму. Таким образом мозг пытается решить старую и неразрешимую проблему детства, воссоздавая похожие деструктивные отношения уже с девушками.
По сути, мозг хочет закрыть гештальт — найти ответ и поставить точку. Но, к сожалению, ничего конструктивного из этого не выходит. Наоборот, подобная дружба лишь подтверждает опасения по поводу серьёзных отношений и закрепляет ещё больше страх перед ними.
Я привёл лишь несколько из сотен вариантов в своей практике.
Кстати, френдзона может быть «безопасной» территорией не только для мужчин, но и для женщин, которые по каким-то причинам испытывают неосознанный страх перед отношениями и их будущим. Иногда подобный страх находит интересные варианты объяснения своего поведения.
Случай из практики
У меня был случай, когда девушка обратилась с проблемой того, что её поклонник никак не выйдет из френдзоны. Но после небольшого общения мы пришли к выводу, что с парнем-то всё в порядке и активность в отношениях он проявляет.
Оказывается, у самой девушки присутствовал скрытый страх перед серьёзными отношениями, но он изящно замаскировался и переносил себя «с больной головы на здоровую».
Именно страх мешал девушке увидеть все знаки внимания, а концентрировался только на «дружеских» проявлениях в поведении парня, после чего возникал логичный вопрос — «А почему он со мной только дружит!»
После нескольких консультаций вопрос был снят, и пара поженилась.
Так что лучше не тащить в брак свои страхи и комплексы, а «опустошить рюкзак» проблем до создания семьи. Тем более что сделать это совсем несложно.