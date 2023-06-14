5 типажей женщин, которым сложно найти любовь

Они привлекают мужчин, но не могут построить отношения.

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Одни женщины находят главную любовь жизни сразу после школы, другие пытаются годами встретить подходящего парня.

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Иногда это связано с типажом девушки: мужчины могут просто бояться начинать с ней отношения.

Карьеристка

Карьера для девушки в современном мире не менее важна, чем семья и материнство. Именно она позволяет чувствовать себя уверенно, быть спокойной за свое будущее и ни от кого не зависеть. Но мужчины, глядя на девушку, которая не расстается с рабочим календарем и телефоном, считают, что для них в таком графике просто не найдется места. Обычно занятые девушки встречают походящего молодого человека среди столь же занятых и увлеченных. Чаще посещайте бизнес-собрания, завтраки и нетворкинг.

Любовница

Часто бессознательно девушки выбирают занятых мужчин, это служит для них некой зоной комфорта, безопасности. Но дождаться предложения руки и сердца вряд ли получится. Из одних обреченных отношений женщина переходит в другие, на самом деле оставаясь в одиночестве.

Мамина дочка

Она всегда была умницей и гордостью родителей, а теперь несмотря на то, что давно выросла, боится сепарироваться от них. Мама давно заняла место ее партнера: она контролирует жизнь дочери, занимает ее свободное время и критикует каждого поклонника. Конечно, родители желают дочери лишь лучшего, однако они бессознательно ограждают ее от отношений, боясь потерять. А хорошая дочь не хочет расстраивать родителей и упускает возможность устроить личную жизнь.

Милая малышка

Это идеальный троп «принцессы в беде». Она кажется такой беззащитной, нежной, совершенно не приспособленной к реальному миру. Мужчина рядом с такой милой девушкой чувствует себя рыцарем, спасателем, учителем, а возлюбленная награждает его восхищением и полным восторга взглядом. К сожалению, идиллия быстро заканчивается. Молодые люди устают от отношений с незрелым партнером, понимают, что им придется всегда быть ответственным и за свою, и за ее жизнь, поэтому просто покидают малышку.

Самовлюбленная