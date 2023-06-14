5 типажей женщин, которым сложно найти любовь
Они привлекают мужчин, но не могут построить отношения.
Одни женщины находят главную любовь жизни сразу после школы, другие пытаются годами встретить подходящего парня.
Иногда это связано с типажом девушки: мужчины могут просто бояться начинать с ней отношения.
Карьеристка
Карьера для девушки в современном мире не менее важна, чем семья и материнство. Именно она позволяет чувствовать себя уверенно, быть спокойной за свое будущее и ни от кого не зависеть. Но мужчины, глядя на девушку, которая не расстается с рабочим календарем и телефоном, считают, что для них в таком графике просто не найдется места. Обычно занятые девушки встречают походящего молодого человека среди столь же занятых и увлеченных. Чаще посещайте бизнес-собрания, завтраки и нетворкинг.
Любовница
Часто бессознательно девушки выбирают занятых мужчин, это служит для них некой зоной комфорта, безопасности. Но дождаться предложения руки и сердца вряд ли получится. Из одних обреченных отношений женщина переходит в другие, на самом деле оставаясь в одиночестве.
Мамина дочка
Она всегда была умницей и гордостью родителей, а теперь несмотря на то, что давно выросла, боится сепарироваться от них. Мама давно заняла место ее партнера: она контролирует жизнь дочери, занимает ее свободное время и критикует каждого поклонника. Конечно, родители желают дочери лишь лучшего, однако они бессознательно ограждают ее от отношений, боясь потерять. А хорошая дочь не хочет расстраивать родителей и упускает возможность устроить личную жизнь.
Милая малышка
Это идеальный троп «принцессы в беде». Она кажется такой беззащитной, нежной, совершенно не приспособленной к реальному миру. Мужчина рядом с такой милой девушкой чувствует себя рыцарем, спасателем, учителем, а возлюбленная награждает его восхищением и полным восторга взглядом. К сожалению, идиллия быстро заканчивается. Молодые люди устают от отношений с незрелым партнером, понимают, что им придется всегда быть ответственным и за свою, и за ее жизнь, поэтому просто покидают малышку.
Самовлюбленная
Она умна, красива, успешна и прекрасно знает об этом. Такая девушка смотрит на мужчин свысока и считает, что они должны добиваться ее внимания. Даже в отношениях эта барышня остается холодной и словно позволяет партнеру скрасить ее жизнь. От такого отношения мужчины устают, они хотят комфорта, спокойствия и не видят смысла всю жизнь доказывать, что достойны находиться у трона королевы.