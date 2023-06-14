Психолог рассказала, почему нельзя рассказывать об изменах

"Рассказав о происходящем, вы как бы предоставляете возможность человеку принять решение на основе полученной информации. Эту ситуацию можно рассматривать и как то, что с себя вы ответственность снимаете и перекладываете ее на плечи вашего друга или подруги: теперь вас ничего мучить не будет, зато проблемы начнутся в их семье. Станет ли вам от этого легче?" – сказала она в беседе с "Газетой.ру".