Зло или благо? Как реагировать на критику

Зло или благо? Как реагировать на критикуЭксперт советует сохранять самообладание и "прокачивать" уверенность в себе. Источник фото: @kamranaydinov/freepik.comСталкиваясь с критикой, мы не всегда понимаем, как на нее реагировать и как вести себя с тем, кто высказывает замечания. О том, как правильно отвечать на слова собеседника, рассказал российский писатель и философ Александр Король. Критику в свой адрес можно услышать как от близких, так и от тех, с кем вы находитесь на более дальней дистанции — коллег, соседей... Чужое высказывание может запасть глубоко в сознание и даже ранить человека. Какими бы обидными ни казались сказанные в ваш адрес слова, стоит реагировать на них нейтрально и не допускать развитие конфликта. Чаще всего критикуют не для того, чтобы задеть или унизить человека, а для того, чтобы помочь ему изменить что-то в лучшую сторону. Поиск правдыЕсли внутри вас пробуждаются сильные эмоции от сказанного, лучше переждать этот всплеск. Стресс и излишняя эмоциональность сделают вас еще более уязвимым. Поразмышляйте, кем для вас является собеседник и насколько его критика обоснована. Часто в порыве эмоций мы не замечаем свою неправоту и не прислушиваемся к словам окружающих. Следует взглянуть на ситуацию с другой стороны и разобраться в причинах. Пар из головыИсточник фото: @rawpixel-com/freepik.comНе бойтесь задавать вопросы — попросите собеседника пояснить, что он имел в виду. Даже если критика некорректна и поверхностна, в ней может быть доля правды. Важно прислушиваться к замечаниям — они могут пойти на пользу. Несогласие с мнением другого человека — не повод для разжигания конфликта. Каждый из нас имеет свои взгляды, они могут не совпадать. Необходимо дать понять собеседнику, что вы готовы к взаимодействию и заинтересованы в решении проблем, а не в создании новых.Всё находится в нас Сердце.Источник фото: freepik.comРеакция человека на критику зависит от уровня его самооценки и эмоциональной устойчивости. Есть вполне самодостаточные люди, которые не зависят от мнения окружающих. При этом встречаются и те, кто отвергает любые сказанные в его адрес слова. Такое поведение можно объяснить низкой самооценкой и наличием комплексов — критика бьет по слабой вере в себя. Если вы остро реагируете на чужие высказывания, старайтесь не выходить за рамки разумного и не допускать конфликтных ситуаций. Это позволит сохранить доброжелательные отношения. Бывают моменты, когда от бурлящих эмоций хочется вступить в спор и все-таки отстоять свою точку зрения. Диалог ни в коем случае не должен перерастать в ссору или глобальный конфликт. Самой неправильной реакцией будет ответная критика и переход на личности. Когда заканчиваются конструктивные комментарии, люди начинают задевать друг друга фактами и высказываниями, не имеющими отношения к причине спора. Такое поведение показывает человека не с лучшей стороны и говорит о его низкой самооценке и неуверенности в себе.Что бы ни происходило между людьми, необходимо уважать позиции друг друга. Если критика конструктивна, она действительно может изменить вас к лучшему. Мнение со стороны помогает взглянуть на свое поведение и деятельность под другим углом, провести работу над ошибками.