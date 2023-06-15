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Мужчины и женщины рассказали о главных ошибках в отношениях

Мужчины и женщины — пользователи форума Reddit — рассказали о самых больших ошибках, сделанных во время отношений. Свои главные романтические сожаления они назвали в разделе AskReddit.

Мужчины и женщины рассказали о главных ошибках в отношениях
© Lenta.ru

Больше всего реакций набрали комментарии сожалевших о неумении расстаться вовремя.

Я сожалею о том, что не ушел из отношений, в которых не был счастлив. На годы раньше

Zestyclose-Chef5215

пользователь Reddit

Я всегда отпускала ситуацию последней, и это никогда не было легко

forex_1911

пользовательница Reddit

Один из пользователей признался, что главной ошибкой было его отношение к собственным хобби.

Я прятал некоторые из моих хобби, потому что боялся, что они тупые. Когда перестал прятать, нашел себе девушку

Singingmute

пользователь Reddit

Популярны и комментарии пользователей, сожалеющих, что добивались внимания равнодушных к ним людей.

Мне нужно было отстать от человека, когда он прямо сказал, что я ему не нравлюсь

MonichiEiko

пользовательница Reddit

Ранее мужчины и женщины форума Reddit рассказали о вынесенных из неудачных отношений уроках. Многие завсегдатаи форума признались, что неудачные романы научили их не терпеть насилие и злоупотребление доверием, а также распознавать абьюзера еще в начале отношений.

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