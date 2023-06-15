Психолог назвал способ предотвратить измену

Психолог Гурит Бирнбаум рассказал о том, как предотвратить измену и не поддаться искушению. Об этом сообщает Huffington Post.

Эксперт сослался на собственное исследование, в рамках которого были опрошены мужчины и женщины. Эксперимент предполагал опрос людей и их отношение к изменам. Выяснилось, что большинство людей не думают о том, какие страдания могут принести своему партнеру изменой.

Те участники эксперимента, которые перед интрижкой на стороне думали о своем партнере, отказывались от последующих действий. Поэтому он предложил представлять реакцию человека, с которым желающий изменить находится в постоянных отношениях.

Он также перечислил причины измен. Во-первых, на это желание влияет стресс и алкогольное опьянение. Во-вторых, он назвал особенности характера. И, в-третьих, психолог отметил контекст ситуации.