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Психолог назвал способ предотвратить измену

Психолог Гурит Бирнбаум рассказал о том, как предотвратить измену и не поддаться искушению. Об этом сообщает Huffington Post.

Эксперт сослался на собственное исследование, в рамках которого были опрошены мужчины и женщины. Эксперимент предполагал опрос людей и их отношение к изменам. Выяснилось, что большинство людей не думают о том, какие страдания могут принести своему партнеру изменой.

Те участники эксперимента, которые перед интрижкой на стороне думали о своем партнере, отказывались от последующих действий. Поэтому он предложил представлять реакцию человека, с которым желающий изменить находится в постоянных отношениях.

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Он также перечислил причины измен. Во-первых, на это желание влияет стресс и алкогольное опьянение. Во-вторых, он назвал особенности характера. И, в-третьих, психолог отметил контекст ситуации.

Ранее сообщалось, что поведенческий аналитик рассказал, как распознать ложь.

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