5 критериев, по которым он оценивает вас на первом свидании

Это совсем не платье и макияж.

© Кадр из фильма "Клятва"

Вы готовились к первому свиданию несколько дней и уверены, что выглядите идеально, но в глазах ухажера почему-то не видно восторга? Психологи считают, что мужчины могут не обратить внимания на потрясающий макияж или платье из последней коллекции, но не пропустят небольших деталей.

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Аромат

Ученые считают, что первое впечатление на противоположный пол мы производим запахом. Иногда мужчины и сами не могут понять, почему одна девушка им нравится, а другая не вызывает влечения. Во многом этот эффект завис от природных феромонов, которые выделяет наша кожа. Но парфюм тоже играет свою роль. Выбирайте для свидания легкие, женственные ароматы: белые цветы, немного ванили и пачули. Избегайте тяжелых, нишевых ароматов.

Легкость

Никто не любит людей, которые воспринимают жизнь слишком тяжело, они заставляют других оправдываться или оказывать повышенное внимание, даже когда на это совсем нет нужного ресурса. Мужчина сразу понимает, что с одной девушкой тяжелые моменты будут проживаться значиться легче, а другая даже небольшие неприятности превратит в настоящую проблему вселенского масштаба.

Чувственность

Сексуальность не связана с глубиной декольте и длиной юбки. Мужчины считывают чувственность и сексуальность совсем иначе: они обращают внимание на жесты, улыбки, положение тела. Молодым людям нравится, когда девушка чувствует себя комфортно и расслаблено, дотрагивается до него, поправляет волосы, смеется, ест с аппетитом. Все эти признаки говорят о том, что женщина умеет наслаждаться жизнью, а значит, и сексом тоже.

Свобода

Зажатость — важный признак нестабильной самооценки, с такими людьми сложно строить отношения: они всегда будут требовать еще подтверждения любви, к тому же часто боятся выразить свое мнение и утаивают обиды. Поэтому представители сильного пола неосознанно обращают внимание на то, как свободна женщина себя ведет: это выражается в походке, движениях, комфортной одежде, смехе. Поэтому на первом свидании стоит отдать предпочтение любимым джинсам вместо очень привлекательного, но крайне неудобного платья.

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